Oeps, foutje? Mag John Beckers uit ‘Over Water’ wel in de lage emissiezone rijden? IDR

13 februari 2019

14u16

Bron: Eigen berichtgeving 1 TV Aanstaande zondag kennen we de ontknoping van het eerste seizoen van ‘Over Water’ en worden er hopelijk ook enkele prangende vragen opgelost rond de verschillende personages. Zal John erin slagen om aan de top te blijven? Hoe moet het verder tussen Marjan en Patrick? Geeft Rasha haar zoektocht naar de waarheid zomaar op? Kortom: stof genoeg voor een boeiende seizoensfinale. Al duiken er ook in de marge van de dramareeks enkele raadsels op, zo blijkt.

Zo was het enkele aandachtige kijkers niet ontgaan dat hoofdpersonage John Beckers wel met een heel aftandse wagen rondrijdt. En dat nota bene in Antwerpen, waar sinds 1 februari 2017 een lage emissiezone van kracht is. Het lijkt dus bijgevolg niet mogelijk dat John met zo’n wagen in Antwerpen kan rondrijden. Een foutje van de makers of is er een perfect logische uitleg voor?

Wij vroegen het aan Tom Lenaerts, die samen met schrijver Paul Baten Gronda het scenario bedacht. “Het is in de eerste plaats fictie natuurlijk”, zo laat Tom weten. “Maar de kijkers moeten zich geen zorgen maken. John is milieubewust en rijdt daarom rond met een wagen die rijdt op LPG. Autogas dus. Ter info: dat is ook het geval bij de meeste auto’s die in deze reeks te zien zijn”, besluit een lachende Lenaerts.