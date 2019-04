Oeps, foutje: het sneeuwde gisterenavond in ‘Familie’ TK

17 april 2019

07u04

De opmerkzame kijker zal het gisteren wel gezien hebben: er lag opeens een laag sneeuw in 'Familie'. Toen Benny en Mathias naar een huis gingen kijken, moesten ze zich door winterse weersomstandigheden banen.

Op Twitter hadden enkelen het al gezien: ondanks de zonnige temperaturen buiten was het in ‘Familie’ een stuk kouder. “En plots ligt er sneeuw in april in ‘Familie’”, postte iemand op het socialemedianetwerk. “Wordt dat niet in realtime opgenomen?”, grapte iemand anders.

Als ik het goed heb, wordt Familie in realtime opgenomen, dus ik vraag mij af waar vandaag in het Mechelse een hoop sneeuw lag #vtmfamilie pic.twitter.com/LLD2uwMVQi Grumpy old man(@ Grumpy19570920) link

Natuurlijk werden de afleveringen die momenteel op antenne gaan enkele maanden geleden al opgenomen. Toen de buitenopnames van Roel Vanderstukken en Peter Bulckaen plaatsvonden, was het dus nog een pak kouder en had het klaarblijkelijk gesneeuwd. En ‘Familie’ heeft nu eenmaal niet het budget van een doorsnee Hollywoodproductie, dus bleef het witte goedje gewoon liggen. Maar ach, dat maakt de soap alleen maar charmanter, toch?