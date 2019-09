Oeps, foutje: blunder van Lieven Verstraeten bij ‘De Zevende Dag’ gaat viraal TDS

08 september 2019

15u11

Bron: VRT 0

“Het eerste moment van het seizoen en we zijn nog maar net begonnen.” Presentator Lieven Verstraete had zich de start van het nieuwe seizoen waarschijnlijk anders voorgesteld. Gast Stefaan De Clerck kreeg een nat welkom, maar kon daar gelukkig goed om lachen. De beelden van het incident gingen in geen tijd viraal.