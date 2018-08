Oeps: flater op sociale media verklapt verhaallijn van 'Familie' Hans Luyten

22 augustus 2018

14u00

Bron: TV Familie 0 TV O p maandag 27 augustus ontwaakt ‘Familie’ uit z’n zomerslaap. Wat we allemaal willen weten: wie stak Amélie neer? En vooral: overleeft de zus van Lars de laffe moordaanslag? Trouwe fans kennen het antwoord op die laatste vraag al. Door een flater op sociale media.

Wat is er dan gebeurd? Terwijl de cast van ‘Familie’ van hun vakantie genoot, werd achter de schermen een gigantische verhuisoperatie uitgevoerd. Alle decors en toebehoren van de oude studio’s in Boortmeerbeek werden overgebracht naar de nieuwe werkplek in Lint. ’t Was voor de acteurs dan ook een spannende eerste opnamedag op de nieuwe locatie. Dat was te merken op sociale media. "Alsof het de eerste schooldag is", schreef Jef De Smedt. "Eerste dag in nieuwe studio’s. We hebben allemaal nieuwe loge gekregen, de mijne is nr 13. Duimpie", postte Gunther Levi dan weer.

Niet blij mee

Ook Erika Van Tielen, alias Amélie, liet van zich horen. En daar zijn de makers van ‘Familie’ allicht níet zo blij mee. De actrice postte immers een foto van haar nieuwe loge met op de deur duidelijk leesbaar ‘Amélie’. De conclusie dat Amélie de aanslag uit de slot­aflevering overleefd heeft, is dan ook snel getrokken. En zo verraadt Erika misschien wel dé belangrijkste cliffhanger van de seizoensfinale. 

Tweede keer

’t Is niet de eerste Instagram-blunder van Erika. Toen ze anderhalf jaar geleden in de VTM-soap debuteerde, verklapte ze ook al een belangrijke verhaallijn. De actrice postte toen op haar eerste dag een selfie waarop een stuk van het scenario te zien was. Daarin stond dat Lars liefdesverdriet had omdat Veronique zijn hart gebroken had. Iets wat op dat moment nog niet geweten was.

Mysterieus verleden

Brengen de dramatische gebeurtenissen Amélie en haar moeder Brigitte dichter bij elkaar? Feit is dat Janine Bischops, die Brigitte speelt, opnieuw opduikt en deze keer wat langer blijft rondhangen in ‘Familie’. 

En er zijn nog enkele opvallende (r)entrees: zo keert Martine Jonck­heere na drie jaar terug als Marie-Rose. Nieuw is Michiel, gespeeld door zanger Frank Boddin. Michiel blijkt een oude maat van Niko (Jo Hens) te zijn, met wie hij een mysterieus verleden deelt. 

Daarnaast maken we kennis met Vicky (Tania Poppe), en met Jonas (David Cantens), de zoon van Jenny (Hilde Van Haesendonck) en de broer van Robyn (Jits Van Belle). Ook hij heeft een verleden dat hem parten speelt, want hij is voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis.