Oeps: fans spotten grote historische fout in gelekte trailer van ‘The Crown’ MVO

21 oktober 2019

18u50

Bron: Hello Magazine 2 TV De nieuwe trailer van ‘The Crown’ staat nog maar enkele uren online, en nu al hebben trouwe Royalty-fans er een grote historische fout in gevonden.

De trailer van het langverwachte derde seizoen van de reeks lekte eerder vandaag al uit in Japan, waarop Netflix enkele uren geleden wereldwijd besliste om de trailer dan toch maar officieel uit te brengen. Er is echter één probleempje: fans hebben al meteen een fout gespot.

In het filmpje horen we namelijk een radiopresentator zeggen: “Op dit zilveren jubileum, vijfentwintig jaar na de kroning van de Queen, beginnen we aan een dag die even afmattend zal zijn als die van toen.”

“Interessant”, klinkt het op sociale media. “Want het zilveren jubileum van de koningin was vierentwintig jaar na de kroning, geen vijfentwintig.” Queen Elisabeth II werd koningin in 1952, maar werd pas gekroond in 1953. Het zou dus kunnen dat de show een rekenfoutje heeft gemaakt.

Hoewel de reeks zo historisch correct mogelijk probeert te zijn, geeft maker Peter Morgan toe dat men in het verleden ook al artistieke vrijheden heeft genomen op dat vlak. “Je moet het vergelijken met de reden dat iemand een portret schildert. Mensen interesseren zich in kunst en kopen graag schilderijen. Dat zou niet zo zijn als ze enkel en alleen uit waren op realisme. Dan zou er alleen nog maar markt zijn voor fotografie. Ik ben een schilder, geen fotograaf. We doen dit voor de kunst, anders was ik wel documentairemaker geworden.”