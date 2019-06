Oeps: duizenden katholieken eisen dat Netflix show van de buis haalt, maar ‘Good Omens’ komt alleen op Amazon Prime MVO

20 juni 2019

18u54 0 TV Verwarring in het kamp van de extreem katholieken: men wilde de BBC-show ‘Good Omens’, gebaseerd op een gelijknamig boek van Neil Gaiman, van de buis laten halen. De serie wordt echter helemaal niet uitgezonden via Netflix, want het is een programma van Amazon Prime.

Streamingdienst Netflix wist niet goed wat aanvangen met de petitie die ondertussen al duizenden keren ondertekend werd door katholieken die het niet kunnen hebben met ‘Good Omens’. De tv-reeks waar ze het over hebben staat immer niet op hun platform. Sterker nog, het gaat om een Amazon Original, een serie die speciaal gemaakt werd voor Amazon Prime, en dus ook alleen daar te bekijken valt. ‘Good Omes’ bestaat uit zes afleveringen en wordt sinds vorige maand uitgezonden. De 20,000 christenen in kwestie beweren dat de reeks satanisme normaliseert, en dat het verhaal daarom niet met het grote publiek gedeeld zou mogen worden.

Komisch apocalyps

‘Good Omens’ is een hersenspinsel van fantasy-schrijvers Neil Gaiman en Terry Pratchett uit 1990, waarin ze een eigenzinnige, doch hilarische draai geven aan het genesis-verhaal, dat zich strekt tot in onze moderne tijden. In de hoofdrol zien we Aziraphale, een engel van de Heer, en Crowley, een demon die ‘niet zozeer gevallen is als vaag naar beneden is geslenterd’. In de tv-reeks worden die twee vertolkt door respectievelijk Michael Sheen en David Tennant, een duo uit de duizend als het op Britse kwaliteits-tv aankomt. In de tragikomedie gaan ze op zoek naar de vermiste zoon van Satan, die de naderende apocalyps kan versnellen of - met een beetje geluk - kan voorkomen. Want laat Crowley en Aziraphale nu net één ding gemeen hebben: ze zijn zo gehecht geraakt aan een leven tussen de stervelingen dat ze de wereld liever niet zien vergaan. Bovendien kennen ze elkaar al zo lang dat ze elkaar niet meer zien als vijanden, maar als vrienden.

(Lees verder onder foto)

“Deur open voor de duivel”

Demonen die bevriend zijn met engelen en samen een ijsje gaan eten? De zoon van Satan die wordt afgebeeld als een normaal kind? Kan niet, zo vinden vele Christenen. “Dit is een volgende stap om satanisme normaal te doen lijken”, klinkt het bij de extreem Christelijke Return To Order-organisatie, die zich inzet voor een ‘kuise, Christelijke samenleving’. “Het is spotten met de wijsheid van God.” Bovendien hebben ze nog een andere klacht: de stem van God wordt in de show ingesproken door een vrouw. Het idee alleen al! “Dit soort tv lapt goed, fout en het kwaad aan hun laars en vermindert de barrière van horror die tussen de duivel en het volk staat. Daarom roepen we Netflix op om het programma voorgoed te schrappen.”

Goed om gelachen

Niemand deed echter de moeite om te checken of het programma ook daadwerkelijk op Netflix werd uitgezonden. Niet dus. Schrijver Neil Gaiman, de enige nog levende auteur van het originele verhaal, kan er alvast hartelijk om lachen. Dat liet hij weten op Twitter. “Ik vind het fantastisch dat ze Netflix gaan contacteren over ons programma. Dat zegt al veel, vind ik. Dit is zo geweldig... Beloof me alsjeblieft dat niemand het aan hen gaat vertellen?”

I love that they are going to write to Netflix to try and get #GoodOmens cancelled. Says it all really. https://t.co/8WNxCY1YmV Neil Gaiman(@ neilhimself) link

Ook Cheryl Morgan, publisher van de show, lacht in haar vuistje: “God heeft de reeks op miraculeuze wijze al van Netflix gehaald. Vertel hen niet dat zij het in de plaats daarvan op Netflix heeft gezet.”

Glorious. 20,000 people sign a petition calling for Good Omens to be removed from Netflix. Miraculously God has already done it. Don’t tell them She put it on Amazon instead. https://t.co/96PPzDLDxR Cheryl Morgan 🧜‍♀️(@ CherylMorgan) link

Het hoeft niet gezegd dat de oprichters van de petitie hun slag naar alle waarschijnlijkheid niet thuis zullen halen. Alle afleveringen zijn reeds te bekijken op de streamingzender, en zullen daar volgens Amazon ook gewoon blijven staan.