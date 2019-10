Oeps, deze vrouw is zo ontevreden over haar kapsel dat ze flauwvalt MVO

07 oktober 2019

13u25 2 TV Een slechte ervaring bij de kapper? Het kan hard aankomen. In het Turkse programma ‘Jij Bent Mijn Kapper’ raakte een vrouw zo overstuur door haar kapsel, dat ze het bewustzijn verloor.

In de tv-reeks nemen verschillende kappers het tegen elkaar op, in de hoop het mooiste kapsel te creëren voor een jury. Maar daarvoor hebben ze natuurlijk modellen nodig. De vrouwen in kwestie zijn niet altijd tevreden met het resultaat, net zoals deze dame, die maar niet kan verwerken dat haar haren nu korter zijn. Na een lange discussie staat ze haar kapper toe om haar lange haren tot schouderlengte te reduceren, maar daar heeft ze echter meteen spijt van. Ze begint te huilen, trekt haar kappersmantel uit en probeert het podium te verlaten. Eén van de andere kandidates kan haar nog net opvangen voor ze de grond raakt...