Oeps: Cath Luyten praat over "spannende relatie" met Frank Raes in 'Slimste Mens'-fragment

06 december 2018

00u00 0 TV Beetje vervelend 'Open deur'-fragment in 'De Slimste Mens' gisteren. Cath Luyten stelde er een vraag over de meest geflitste auto's, waarin ze verwees naar haar "spannende relatie" met Frank Raes. Net deze week raakte bekend dat het koppel na 15 jaar uiteen is.

Het was Radio 1-stem Layla El-Dekmak die de vraag van Cath uitkoos. De presentatrice stak meteen van wal met de vaststelling dat veel mensen haar vragen hoe ze haar relatie met Frank spannend houdt. "Wel, Frank en ik verrassen elkaar erg vaak. Onlangs heb ik nog iets heel speciaals voor hem gekocht. Een speeltje dat je op afstand kan besturen. Hij was er natuurlijk direct wild van. Alleen moet hij nog leren om het deftig te besturen", klonk het, terwijl ze nu en dan een kreetje uitte. Wie dacht aan een speeltje voor tussen de lakens, had het mis, want er botste een auto tegen haar scheenbeen.

Dinsdag schreef deze krant nog dat Luyten en Raes in alle vriendschap uit elkaar zijn gegaan. De split dateert al van een tijd geleden, maar ook de opnames voor de 'Open deur'-filmpjes vonden al lang geleden plaats. Bovendien werd ook de 'Slimste Mens'-aflevering van gisteravond al ruim op voorhand ingeblikt. Het fragment schrappen kon dus niet meer.