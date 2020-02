Nuria werpt een blik op ‘Blind Getrouwd’: “Ik dacht meteen: die twee zijn een match made in heaven” Redactie

29 februari 2020

06u00

Bron: Story 0 TV ‘ Blind Getrouwd’ is aan zijn vijfde jaargang toe, en wie is er beter geschikt om wekelijks haar blik te werpen op de slaagkansen van Cupido en de kandidaten dan Nuria Gilizintinova (31), die in het eerste seizoen met succes gekoppeld werd aan Stijn Van Poucke (41)? Voor Story schrijft ze haar bedenkingen neer.

De waaghalzen van Blind Getrouwd krijgen ook te maken met een hoge dosis stress, zij het van een totaal andere orde. Zoals het spreekwoord zegt: ‘Wie mooi is, moet lijden’, al is het in de Blind Getrouwd-familie eerder: ‘Wie getrouwd wil zijn, moet lijden’. Van een ontgroening gesproken: van vrijgezel tot getrouwde man of vrouw. Hoe toevallig trouwens dat Jonah en Victor – die we nog kennen uit het laatste seizoen aan de zijde van Line – vrienden zijn! Fijn om Victor weer op het scherm te zien. En wat een verschil met vorig jaar, toen hij aan Line gekoppeld werd. Hij straalt vandaag veel meer zelfvertrouwen uit en ziet er ronduit fantastisch uit! Wat de liefde van de juiste vrouw toch kan doen...

Toen ik zag hoe Winnie en Jonah aan elkaar gekoppeld werden, dacht ik meteen: die twee zijn een match made in heaven. Allebei geeky, lief, slim en gek genoeg om hun romantische leven aan de wetenschappers over te laten. Met andere woorden: schatjes van patatjes. Ook Lothar en Tati lijken mij op het eerste gezicht een perfect team. Ik zou trouwens heel graag de aannemer zijn die voor die twee een inloopkast mag maken. Dat wordt waarschijnlijk een half huis. Zo gek toch hoe twee verschillende mensen zoveel raakvlakken kunnen hebben. Ik hoop dat ze elkaar ook op meerdere vlakken zullen vinden.

Lees de volledige column van Nuria in Story.

Bekijk ook:

Jonah houdt het niet droog bij de beelden van zijn trouw

Tati en Lothar: “Het is alsof we elkaar al eens gesproken hebben”