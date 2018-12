Nu ‘Wittekerke’ en ‘Flikken’ hun tweede jeugd beleven:

wat gebeurde er met de acteurs van toen? "Voor je het weet, ben je uitgerangeerd"

09 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV In de schaduw van ‘Lili en Marleen’ beleven nog andere Vlaamse reeksen een - bescheiden - revival: ‘Flikken’ en ‘Wittekerke’. In Dag Allemaal blikken de tv-vedetten van toen terug op hun glorietijd: ‘Dichter bij het Hollywood-gevoel zullen we nooit meer komen.’

Claude De Burie - Marcels zoon Chris in ‘Wittekerke’

Claude De Burie (50), als Chris de zoon van cafébaas Marcel, was de spil tijdens die eerste jaren van ‘Wittekerke’. “Ik was net afgestudeerd aan Studio Herman Teirlinck”, aldus Claude. “Ik mocht samen met m’n toenmalige vriendje auditie doen voor de rol van Chris. Ik werd gekozen, maar m’n relatie was wel voorbij.”

Na drie seizoenen ‘Wittekerke’ trok hij naar VT4, waar hij o.a. ‘Het Spijt Me’ presenteerde. Eind jaren ‘90 begon hij een B&B in Antwerpen, die hij inmiddels verkocht. Sinds tien jaar baat hij Salon de Thé Claude uit, ook in Antwerpen.

Eddy Asselbergs - cafébaas Marcel in ‘Wittekerke’

De levende klaagmuur van ‘Wittekerke’. Dat was Marcel, uitbater van café De Schorre. En dat zeven jaar aan een stuk. “Ik kijk met een warm gevoel terug op die periode” zegt Eddy Asselbergs (75). “’t Was fijn acteren met leuke collega’s. Mijn verhaal was best apart. Ik ben een tijdje verdwenen uit de reeks (na de dood van zijn vrouw Naomi en zoon Chris, nvdr). In die periode heb ik met veel plezier mee geschreven aan de scenario’s. Daarna ben ik zelfs nog even teruggekeerd in de reeks.”

Na zijn definitieve afscheid kregen we Eddy nog maar zelden te zien op tv. “Da’s de tol die je betaalt als je op latere leeftijd zo’n iconische rol speelt, hé. Je komt moeilijker aan de bak, en voordat je ’t weet, ben je uitgerangeerd. Er is een korte passage bij ‘Familie’ geweest, en een bijrol in ‘Flikken’, meer niet. Ik heb daarna nog wat theaterregie gedaan en ik heb veel geschreven. Zo trekt Marilou Mermans (Eddy’s ex-vrouw, nvdr) op dit moment door Vlaanderen met een monoloog van mij. En ik heb veel geschilderd tussendoor, da’s een andere passie.”

Met zijn tv-zoon Claude De Burie heeft Eddy geen contact meer. “Maar met Lut Tomsin en Lulu Aertgeerts heb ik wel altijd contact gehouden. Dat koester ik.”

Andrea Croonenberghs - speurder Britt in ‘Flikken’

Voor Andrea Croonenberghs (54) betekende het einde van ‘Flikken’ het begin van haar langgerekte afscheid van de VRT. Nochtans besliste ze destijds zélf om eruit te stappen.

“Voor een programma dat uiteindelijk niet heeft gemarcheerd: ‘SAM’”, zei ze daar recent nog over. “Achteraf bekeken is het spijtig dat ik ‘Flikken’ dáárvoor heb verlaten. Maar andere acteurs hadden mijn plaats ingenomen en opgestaan is plaats vergaan.”

Andrea baat nu een ‘bed and breakfast’ uit en ontwerpt meubels. Recent stond ze op drie designbeurzen. Een terugkeer van ‘Flikken’, twintig jaar na datum, daar zegt ze geen nee tegen. “Ik zou dat tof vinden, absoluut. Ik heb het altijd heel graag gedaan”, besluit ze.

Cahit Ölmez - motoragent Sellatin in ‘Flikken’

Het personage van ‘zwaantje’ Selattin was destijds een baanbrekende rol voor de Nederlandse acteur Cahit Ölmez (55). Hij raakte zodanig verknocht aan Gent, dat hij er na z’n afscheid aan de reeks even een pitabar uitbaatte. Enkele jaren later keerde hij alsnog terug naar Nederland, waar hij een succesvolle carrière uitbouwde met rollen in verschillende grote tv-­series en films.

Margot Neyskens - Klaartje in ‘Wittekerke’

Een wel heel opvallende carrièrewending was er voor Margot Neyskens (35). Van haar negen jaar tot ze aan haar universitaire studies begon, speelde zij in ‘Wittekerke’ Klaartje, de tienerdochter van Nellie en Frank. Na haar studies keerde Margot nog even terug, maar verder acteerwerk zat er niet in. Na wat omzwervingen belandde ze in de politiek. Nog zeker tot nieuwjaar is ze woordvoerder van Vlaams ­minister Bart Tommelein (Open VLD), die daarna burgemeester van Oostende wordt.

Kurt Vergult - agent Luc in ‘Wittekerke’

Kurt Vergult (47). Bijzonder populair als brave politieman Luc in ‘Wittekerke’. Hij liet het acteursleven al snel achter zich, werd even radiopresentator bij Donna, en producent van ‘De Sleutel’, het VTM-programma van Koen Wauters, en werkte mee achter de schermen aan de Nederlandse versie van ‘De Mol’. Daarna stapte hij het bedrijfsleven in. Tegenwoordig is hij creatief directeur bij een internationaal marketingbedrijf.

Erik Burke - agent Geert in ‘Wittekerke’

Erik Burke (55) was er van in het prille begin van ‘Wittekerke’ bij, als de sympathieke politieagent Geert die later in de psychiatrie belandde. “Een heerlijke vier jaar”, zegt Erik. “Zelfs over m’n afscheid van de reeks kan ik geen kwaad woord zeggen. Het scenario was gebaseerd op dat van de Australische soap ‘E Street’, dus ik wist vanaf dag één wanneer m’n verhaal zou aflopen.”

Ook nu nog wordt Erik herkend. “De reacties zijn nooit gestopt, moet ik zeggen. De kijkers van toen blijven me erover aanspreken. En nu zal weer een nieuwe generatie ermee kennismaken. Ik ben benieuwd.”

Een hype zoals tijdens de hoogdagen van ‘Wittekerke’ zal het wellicht niet meer worden. “Maar dat hoeft ook niet. Veel dichter bij het Hollywood-gevoel, zoals in die eerste jaren, zullen we wel nooit meer komen. Ik weet nog dat ik in die periode al eens bewust naar de overkant van de straat liep aan de bushalte, om alle starende blikken te vermijden.”

Toch bewaart hij er mooie herinneringen aan. “Ik ben Oostendenaar, de opnamen waren dikwijls in m’n buurt. Zo’n reeks die zich aan zee afspeelt, dat was nooit eerder gebeurd. Ik wist dat ik van elk moment moest genieten.”

Na ‘Wittekerke’ werd Erik soms nog gevraagd voor tv-werk. “Maar met de jaren is dat fel verminderd. Geen probleem, ik ben nu m’n eigen baas in het theater. Ik blijf dus in het vak actief”, besluit hij.

Mark Tijsmans - agent Pasmans in ‘Flikken’

Raymond en Pasmans, oftewel: de peper en het zout van ‘Flikken’. Gespeeld door Ludo Hellinx, nu te zien in ‘Familie’, en Mark Tijsmans (49). Om in de huid van de ambitieuze Wilfried Pasmans te kunnen kruipen, gaf Mark destijds z’n vaste rol in ‘Thuis’ op. Maar daar heeft hij geen spijt van. “Het was zalig werken. We waren ook immens populair. Nu wordt er enthousiast gedaan over fandagen waar 5.000 mensen opdagen. Wij kregen 100.000 man op de been in Gent. Onwaarschijnlijk.”

Met z’n collega’s van toen heeft Mark, nu een succesvolle jeugdauteur, amper contact. Alleen met Ludo Hellinx werkt hij nog samen. “Dat ik Andrea Croonenberghs en Jo De Meyere nog zelden zie, is jammer. Maar misschien is een nieuwe reeks van ‘Flikken’ wel een idee? Politieseries, de mensen blijven daarin geïnteresseerd. Ik zeg alleszins ­meteen ‘ja’!”

Pascale Michiels - motoragente Cat in ‘Flikken’ en Patsy in ‘Wittekerke’

In ‘Flikken’ speelde Pascale Michiels (50) agente Cat, in ‘Wittekerke’ was ze Patsy, de vriendin van Chris. Bijna tien jaar later focust ze op haar muzikale ambities. Samen met Kathleen Vandenhoudt toert ze door Vlaanderen als Billy & Bloomfish. “Twee prachtige stemmen die elkaar raken en weer loslaten zoals golven over golven in een zee van rauwe puurheid, die je met hart en ziel meenemen op hun muzikale trip.”