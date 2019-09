Nu valt ook Frances de heilige Eén-avond aan: tweede seizoen ‘Make Belgium Great Again' binnenkort op zondag MC

30 september 2019

00u00 0 TV Een verrassende move van VTM: het feelgoodprogramma 'Make Belgium Great Again' met Frances Lefebure (31) verhuist naar zondagavond en neemt het vanaf 13 oktober op tegen 'Donderen in Keulen' op Eén en 'Dancing with the Stars' op VIER. Zo wordt de zondagavond voor het eerst in jaren weer een strijdavond.

Revolutie in het Vlaamse tv-landschap. Na jaren hegemonie van Eén op zondagavond, waar fictie en quizprogramma's vrij spel kregen van de concurrentie, wordt de laatste avond van het weekend voor het eerst weer een moment waarop de kijker zal moeten kiezen. VTM pakt vanaf zondag 13 oktober immers uit met het nieuwe seizoen van 'Make Belgium Great Again', het programma waarin Frances Lefebure (31) en haar team van ons land een betere plek willen maken. Het eerste seizoen, dat een jaar geleden op dinsdagavond te zien was, scoorde toen week na week beter. Met dank aan de startaflevering waarin Frances een oproep deed om een expliciete wilsbeschikking voor orgaandonatie neer te leggen bij het gemeentehuis. Haast 250 gemeenten openden voor de actie hun deuren op zondag en de stunt leverde uiteindelijk 85.000 nieuwe donoren op. Maar ook de alom aanwezige feelgoodfactor van het programma trok veel kijkers aan.

Van de tweede reeks zijn inmiddels al wat beelden gelost. Zo zette Frances de voorbije maanden onder meer een grootse actie op om onze straten en pleinen eindelijk te verlossen van sigarettenpeuken. Op één namiddag werden in Leuven 51.000 peuken verzameld. Frances bezocht ook een rouwkamp waar kinderen samen het verlies van een dierbare proberen te verwerken. Dat bleek bijzonder emotioneel te zijn voor de presentatrice, die zelf ook haar moeder verloor.

Voortaan zal u die nieuwe acties dus op zondagavond te zien krijgen. Een echte strijdplek in televisieland: tegenover monoliet Eén, dat jarenlang heerste met fictie en spelprogramma's, en tegenover 'Dancing with the Stars', het VIER-programma dat dit seizoen van vrijdag- naar zondagavond verhuisde. Eerder dit jaar plaatste de SBS-zender ook al 'De mol' op het einde van het weekend. En dat was toen zeer tegen de zin van de VRT-bazen.

Zeven op zeven

Met de verhuis van 'Make Belgium Great Again' zet VTM nu zeven dagen op zeven in op Vlaamse producties. "Met VTM willen we er elke dag zijn voor onze kijkers. Ook in het weekend", zegt programmabaas Ricus Jansegers. "Op vrijdagavond houden we vast aan onze vertrouwde entertainmentavond, met 'Belgium's Got Talent', onze absolute kijkcijfertopper waarmee we nog tot het einde van dit jaar doorgaan. Op zaterdagavond legt ook 'Wat een jaar!', met Nathalie Meskens, Koen Wauters en Jonas Van Geel, een sterk parcours af. En nu willen we ook opnieuw gaan investeren in die zondagavond. Dat doen we dus met 'Make Belgium Great Again', een absoluut feelgoodprogramma met Frances Lefebure als de onbevangen ambassadrice en voorvechter van alles wat goed is en waarover op maandagochtend bij het koffieapparaat wordt nagepraat."

'Make Belgium Great Again': vanaf zondagavond 13 oktober op VTM.