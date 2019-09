Nu ‘Temptation VIPS’ bij ons start: Fabrizio vertelt eindelijk de waarheid over overspel TDS

13 september 2019

14u22

Bron: RTL 3 TV Over de relatiebreuk tussen Fabrizio (27) en Pommeline (25) is al heel wat inkt gevloeid. De twee namen als gelukkig koppel deel aan ‘Temptation VIPS’, maar halverwege het seizoen werd het al duidelijk dat hun relatie geen stand hield en hun verloving intussen werd afgeblazen. Aan ‘Temptation Gossip’, de Nederlandse variant van ‘Goedele On Top’, vertelt Fabrizio nu waarom het precies fout liep.

Ze werden lang als hét ultieme ‘Temptation’-koppel aanzien, maar de relatie van Fabrizio en Pommeline heeft het niet gehaald. De twee bevestigden de breuk inmiddels, en lieten ook al uitschijnen dat hun romance niet tijdens hun deelname aan ‘de ultieme relatietest’ in Thailand, maar wel in ons land op de klippen liep. Pommeline is intussen zelfs helemaal klaar met haar ex, in die mate dat ze de gigantische tatoeage van Fabrizio op haar been inmiddels heeft laten weglaseren.

“Confronterend”, blikt Fabrizio nu terug bij ‘Temptation Gossip’. “Ik besef nu pas, maanden later, wat ik haar heb aangedaan.” Na zijn deelname bleef Fabrizo het dan ook té gezellig maken met verleidster Julia, wat voor Pommeline reden genoeg was om te twijfelen aan hun verloving. “Pommeline kan jaloers zijn, jazeker”, zegt Fabrizio, die ook laat optekenen dat hij meer vrijheid wilde na zijn bewogen deelname aan ‘Temptation VIPS’.

Stiekem afgesproken

“En dat heeft uiteindelijk voor de breuk gezorgd”, klinkt het. “Want uiteindelijk heb ik dan toch stiekem afgesproken met Julia. Ik heb dat heel lang verzwegen.” Fabrizio kon naar eigen zeggen zijn gevoelens voor Julia niet tegenhouden, ook al wist hij maar al te goed wat de gevolgen zouden zijn voor zijn relatie met Pommeline. “Hoe mooi het ook is geweest tussen ons, het is er niet meer. Niet alleen haar wereld stortte in, maar ook die van mij. Maar dat trok ik mij op dat moment niet aan.”

Ook Pommeline laat intussen weten dat Fabrizio inderdaad pas in ons land een scheve schaats reed. “Wat is nu de reden dat jullie het niet hebben gered? Er zijn geen schokkende dingen gebeurd tussen jou en Fabrizio?”, vraagt iemand haar op Instagram. Waarop zij kort en bondig bevestigt: “Het is na het ‘Temptation’-gebeuren dat Fabrizio de mist in ging.”

