Nu programma in opspraak gekomen Kaj van der Ree geschrapt is: 'Kamp Waes' op Nederlandse tv SDE

27 januari 2020

08u16

Bron: RTL Boulevard 0 TV Vanavond mogen onze noorderburen voor het eerst genieten van ‘Kamp Waes’. Het Eén-programma zal uitgezonden worden op NPO 3, ter vervanging van ‘Proefkonijnen’. Presentator Kaj van der Ree (28) kwam zwaar onder vuur te liggen na beschuldigingen van seksueel wangedrag, en dus werd zijn programma onmiddellijk van de buis gehaald.

Zo'n week geleden barstte de bom rond presentator en vlogger Kaj van der Ree. Niet alleen werd de Nederlander genoemd in de chantagezaak rond vlogster Nikkie ‘Tutorials’ de Jager, maar de man zou ook enkele jonge slachtoffers gemaakt hebben. Die deden hun verhaal in het programma RTL Boulevard. Hij zou hen gevraagd hebben naaktfoto’s te sturen en zich voor hem uit te kleden, waarna hij begon te masturberen. “Het begon met naaktfoto’s”, vertelde een slachtoffer. “Hij vroeg om beelden terug te sturen en ik voelde me gedwongen dat te doen.” Enkele dagen later vertelde een ander slachtoffer anoniem aan de website Shownieuws hoe ze op 17-jarige leeftijd tegen haar zin seks had met Van der Ree. De vlogger zocht contact met het meisje toen ze 14 jaar oud was, maar ze ontmoetten elkaar pas enkele jaren later. “Hij nam mij mee naar een event”, vertelt ze. “Daar vroeg hij meerdere keren of ik met hem naar de wc wilde gaan om hem te pijpen. Ik voelde me daar erg ongemakkelijk bij.”

Meerdere instanties hebben ondertussen afstand van Van der Ree genomen: 3FM, RTL, BNNVARA en het Rode Kruis. Dat betekent dat het nieuwe seizoen van ‘Proefkonijnen’, dat net was begonnen met het nieuwe presentatieduo Van der Ree/Jurre Geluk, alweer van de buis wordt gehaald. In plaats daarvan zendt NPO 3 vanaf vanavond het programma ‘Kamp Waes’ uit. Bij ons wordt het programma druk bekeken, met kijkcijfers die rond de twee miljoen hangen. Benieuwd of het in Nederland ook zo goed ontvangen wordt.