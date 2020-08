Nu producenten ‘The Ellen Show’ ook beschuldigd worden van seksueel wangedrag: “Ze kan niet zomaar stoppen met programma” BDB

01 augustus 2020

15u43

Bron: BuzzFeed News/CBS News/ANP 8 TV Het blijft klachten regenen over de gang van zaken bij de talkshow ‘The Ellen Show’ van Ellen DeGeneres (62). Nadat Warner Bros al een Het blijft klachten regenen over de gang van zaken bij de talkshow ‘The Ellen Show’ van Ellen DeGeneres (62). Nadat Warner Bros al een intern onderzoek startte na klachten over racisme en pestgedrag, getuigen verschillende werknemers op de website BuzzFeed News nu ook over seksueel wangedrag en intimidatie door enkele uitvoerende producenten. Ellen zelf zou volgens The Daily Mail daarom het liefst stoppen met het programma, maar dat blijkt niet evident.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Buzzfeed News brengt de nieuwe beschuldigingen aan het licht nadat een journalist inside informatie kreeg van tientallen werknemers. De klachten over seksueel wangedrag en intimidatie zijn gericht tegen uitvoerend producenten Ed Glavin, Kevin Leman en Jonathan Norman. Zo zeggen vijf ex-werknemers dat Glavin hen op een ongepaste manier aangeraakt heeft. “Hij heeft de reputatie om nogal handtastelijk met vrouwen om te gaan”, klinkt het. Andere bronnen onthullen dat de producent via een knop op z’n bureau de deur van z’n kantoor kan sluiten “als tactiek om z’n personeel te intimideren”.

Betast in de auto

Een andere voormalige werknemer beweert dat Norman hem paaide door hem nee te nemen naar concerten en dan probeerde om orale seks te hebben. Uitvoerend producent Kevin Leman zou een ex-medewerker op een bedrijfsfeest hebben proberen te versieren. Daarnaast zou hij de penis van een productieassistent hebben vastgepakt en heeft hij naar verluidt een assistent betast toen ze samen in de auto zaten. De drie ontkennen in een statement alle beschuldigingen. “Er is nooit een klacht tegen me ingediend. Ik heb het personeel altijd op een vriendelijke manier en met respect behandeld”, aldus Leman.

Mediabedrijf Warner Bros startte eerder al een intern onderzoek naar de gang van zaken achter de schermen bij ‘The Ellen Show’. Enkele weken geleden publiceerde BuzzFeed News namelijk al een artikel waarin getuigd werd over racisme en pestgedrag op de werkvloer. Zo vertelden sommigen dat ze berispt of ontslagen waren, nadat ze zich ziek hadden gemeld of op een werkdag de begrafenis van een familielid hadden bijgewoond. “De producers beweren dat iedereen die hier werkt, van geluk mag spreken”, klonk het toen. “Dus als je niet doet wat ze zeggen, word je meteen ontslagen, omdat er volgens hen nog genoeg andere kandidaten zijn voor de job. Dat stelt hen in staat om een pestcultuur te creëren op de werkvloer, waarbij ze de gekste dingen vragen.”

Honderden miljoenen dollars

Ook Ellen zelf was de voorbije maanden het mikpunt van kritiek omwille van haar “fake en gemeen karakter”. De host zou na alle schandalen volgens The Daily Mail dan ook aan haar producers gezegd hebben dat ze wil stoppen met de show. “Ze heeft het gevoel dat ze niet meer door kan gaan en ze haar imago enkel kan herstellen door het programma te annuleren", zegt een insider aan de Britse krant. “De waarheid is dat zij wist wat er achter de schermen gebeurde. Zij is verantwoordelijk. Ze kan iedere denkbare producer de schuld geven, maar uiteindelijk is Ellen de schuldige.”

Bronnen van Page Six melden echter dat stoppen met de show niet zomaar kan. “Producent Warner Media heeft honderden miljoenen dollars in deze deal met haar gestoken. Als ze besluiten dat zij eruit moet, krijgen ze een groot probleem.” Bovendien is er volgens de bron simpelweg geen vervanger om ‘The Ellen Show’ te hosten. De presentatrice heeft trouwens nog een contract dat haar verplicht om het dagelijkse programma tot en met 2022 te blijven maken.

Verontschuldigingen

DeGeneres heeft in een statement alvast haar verontschuldigingen aangeboden voor het vijandige werkklimaat. “Op de eerste dag dat we begonnen, heb ik iedereen gezegd dat ‘The Ellen DeGeneres Show’ een vrolijke, fijne plek moest zijn om te werken”, schreef ze. “Een plek waar niemand zijn stem verheft en waar iedereen met respect behandeld wordt. Kennelijk is daar iets misgegaan, wat ik heel teleurstellend vind. Dat spijt me enorm. Iedereen die mij kent weet dat ik altijd iets goeds voor ogen heb. Ik vertrouwde op anderen om de dagelijkse gang van zaken onder controle te houden, maar daar hebben sommigen zich helaas niet aan gehouden. Het is goed dat hierover gesproken wordt. Ik beloof dat ik er zelf alles aan zal doen om op te blijven letten en te leren van anderen. Zowel Warner Media als ik vinden het heel belangrijk dat iedereen nu zijn of haar zegje kan doen.”

Lees ook:

Intern onderzoek naar ‘The Ellen Show’ moet oplossing bieden voor racisme, pesten en ‘gemene’ Ellen DeGeneres: “Ze heeft geen voeling meer met de wereld” (+)

Ellen biedt excuses aan voor ‘vijandig werkklimaat’ ‘The Ellen Show’, maar: “Gasten moesten haar in de show ophemelen”

Ellen DeGeneres verliest massaal kijkers na ophef: “Dit zal haar einde op tv betekenen”