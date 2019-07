Nu ook Netflix-reeks voor regisseur Hans Herbots SD

31 juli 2019

Het gaat hard voor de Belgische regisseur Hans Herbots (49). Nadat hij eerder deze maand voor de Britse zender Sky de serie 'Cobra' maakte, heeft hij nu een overeenkomst met Netflix en BBC gesloten. Herbots zal de vier laatste aflevering van 'The Serpent' regisseren.

‘The Serpent’ is een achtdelige fictiereeks die het levensverhaal van seriemoordenaar Charles Sobhraj, die echt bestaat, beschrijft. In de jaren zeventig doodde hij meer dan twintig jonge Westerse toeristen in India, Thailand en Nepal. Herbots zal dus de regie van de vier laatste afleveringen voor zich nemen, ook Tom Shankland (‘The Missing’, ‘Les Misérables’) kruipt in de regiestoel.

Herbots, de man van Lien Van de Kelder, is bekend van reeksen als ‘Als De Dijken Breken’, ‘Riviera’, ‘Rellik’ en films als ‘De Behandeling’.