Nu Lesley eruit ligt, stapt Annick uit ‘Expeditie Robinson’

IDR

08 november 2018

22u47 0 TV Vanavond kwam er aan het Filipijnse avontuur van ‘Expeditie Robinson’-kandidate Annick een einde. Nadat ze vorige week mee het vertrek van ­Lesley bespoedigde, gooit de yogalerares nu zelf de handdoek in de ring.

“Ik gunde anderen de overwinning meer dan Lesley. Dat mensen míj nu manipulatief vinden, vind ik jammer. Zo ben ik helemaal niet. Want als het gaat over een voorkeur voor persoon X of Y: sorry, dat geldt toch voor iedereen? Het is toch normaal dat je liefst iemand ziet verdwijnen die jou niet ligt. Ik denk dat sommigen zich vooral stoorden aan mijn uitgesproken ­mening. Maar ik heb geen spijt van mijn deelname.”