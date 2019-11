Nu hij opduikt in de nieuwe ‘Kampioenen’-film zendt Eén afleveringen met BTW weer uit: “Voor mij hoefde dit niet”



Redactie

19 november 2019

12u00

Bron: Dag Allemaal 2 TV Hij leek wel verbannen, maar Bernard Theofiel Waterslaeghers - het typetje van acteur Jakob Beks (66) in ‘F.C. De Kampioenen’ - komt terug: op het witte doek én op tv. Bijster enthousiast klinkt hij niet.

Op 18 december gaat de nieuwe film van ‘F.C. De Kampioenen’ in première. Met terug van lang weggeweest, Jakob Beks. Hij speelde van 1998 tot 2000 de arrogante kok BTW, een neef van Xavier. ‘Maar zijn personage sloeg niet aan en daardoor kreeg Jakob veel bagger over zich heen’, zegt Jan Verheyen. ‘We wisten dus niet of hij wel wilde meedoen. Maar An Swartenbroekx heeft hem gebeld, en Jakob zag ’t gelukkig direct zitten. We hebben hem zo in ere hersteld, vind ik.’

Niet genoeg

Overigens, ook op tv maakt BTW z’n ‘comeback’. Vanaf 7 december zendt Eén namelijk het negende en tiende seizoen van ‘F.C. De Kampioenen’ uit. Afleveringen die altijd gemeden werden bij de herhalingen. ­Destijds haalden ze de laagste kijkcijfers, wellicht omdat BTW niet geliefd was. Al gaf de VRT als reden altijd mee dat ‘deze twee seizoenen onvoldoende afleveringen telden’.

‘Vandaag leven De Kampioenen weer meer dan ooit’, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem nu. ‘Daarom hebben we besloten alle 21 seizoenen achter elkaar te vertonen. Ook die met BTW, dus. In mei zijn we begonnen en binnenkort zijn we toe aan seizoen 9. We zijn ervan overtuigd dat de fans benieuwd zijn om deze vergeten afleveringen nog eens te zien.’

Bekijk ook: FC De Kampioenen komt met nieuwe afleveringen

Lang geleden

‘Eigenlijk had ik alle begrip voor de reacties van de kijkers destijds’, zegt Jakob Beks. ‘Ik vond het dan ook niet erg dat ze bij de VRT die twee seizoenen telkens oversloegen. En voor mij hoefde het nog steeds niet om ze weer uit te zenden, maar intussen is het al zo lang geleden, en voor veel kijkers is BTW pure nostalgie.’

Ooit vertelde Jakob dat zijn imago als acteur schade leed door de rol van BTW. Die ­uitspraak wil hij nu even verduidelijken. ‘Mijn verdere carrière heeft niet geleden onder mijn tijd bij ‘F.C. De Kampioenen’’, zegt hij. ‘Ik heb daarna nog genoeg andere dingen gedaan. Maar een populaire serie als deze herinneren de mensen zich toch het meest. Dáár zit de imagoschade. Of het mij rollen gekost heeft, zullen regisseurs die niet voor mij kiezen me niet vertellen.’

Feit is: Jan Verheyen koos voor zijn film wél voor Jakob Beks. ‘Het is maar een gastoptreden’, zegt de acteur. ‘Als je op het verkeerde moment met je ogen knippert, heb je mij zelfs niet gezien. (lacht) Ze hebben mij gebeld en ik heb toegezegd. Ik denk dat ze gewoon iemand nodig hadden om een grap aan te brengen, en dan was het handig om voor iemand te ­kiezen die al ooit in ‘De ­Kampioenen’ heeft meegedraaid. En zegt Jan dat hij zo BTW in ere wil herstellen? Daar heb ik bij de opnamen niet bij stilgestaan, maar ­misschien is het wel een vorm van appreciatie, ja.’