Nu het programma terug komt: de beste momenten uit ‘Rad van Fortuin’ LOV

04 juni 2020

12u36 2 TV Over de loop van de jaren maakten de kandidaten heel wat hilarische bloopers bij het raden van de woorden. Nu het programma Over de loop van de jaren maakten de kandidaten heel wat hilarische bloopers bij het raden van de woorden. Nu het programma z’n terugkeer maakt , is het de ideale gelegenheid om oude fragmenten van onder het stof te halen. Hoewel het programma al een dagje ouder is, zijn er nog grappige momenten online te vinden. We zetten de leukste op een rijtje.

EEN SEXT_NT: “Een sextent?” vroeg Josiane twijfelend. Eerlijk: we zouden ook niet weten wat een sextant is. Dat is een hoekmeetinstrument dat veel in de scheepvaart werd gebruikt.

P_MP_LM__S: Jean was er vrij zeker van: een pimpelmuis is gewoon een bestaand dier, wat op veel hilariteit werd ontvangen door Walter Capiau. Marianne wist wel dat er eigenlijk gezocht werd naar de vrucht: een pompelmoes.

W_T_RB_D: We weten niet wat voor soort bad Filip normaal neemt, maar waterbad was niet het juiste antwoord. Wel het soort water waar je op slaapt: een waterbed.

ST_F _N _S: Hendrik was zich van geen kwaad bewust wanneer hij gokte op “staf en os”. Alsof dat nog niet grappig genoeg was, deed Eddy er nog een schepje boven op met “stef en es”. Aurélia had het verlossende antwoord: stof en as.

PR_NS_S _NN_: We zochten een persoon die in koninklijke kringen vertoeft. Dat het een prinses was, kon je bijna niet verkeerd gokken, maar de naam bleek toch nog een probleem. Uit welk koningshuis Onni komt, weten we niet, maar we zochten naar Anne.

Dirk gaat wel naar heel rare feestjes. Op de vraag: “wat zetten feestvierders buiten?”, antwoord hij: een kat. “Nee, bloemetjes!”

_S_B_LL_ _: We zoeken opnieuw een persoon. “Euh, Asibille O?” Dat was natuurlijk een synoniem voor Isabelle A.

_ILL _LINT_N: Politiek zal Lieven z’n sterkste vak niet geweest zijn. De voormalige president van de Verenigde Staten die nogal graagde flikflooide met z’n secretaresse, dat zei hem niets. “Kga ‘t zeggen, Walter: Jill Clinton.”