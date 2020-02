Nu ‘Friends’ verdwijnt van streamingservices: verkoop van dvd’s verdrievoudigd LOV

21 februari 2020

14u44

Bron: Slashfilm 0 TV Dat ‘Friends’ nog altijd razend populair is, is al lang geen geheim meer. De serie wordt jaren na datum nog steeds in heel wat huishoudens bekeken, zeker sinds de komst van streamingplatformen. Maar nu Rachel, Joey & co daar niet meer op te vinden zijn, zoeken fans hun favoriete programma op traditionele wijze weer op.

De sitcom was de laatste jaren wereldwijd beschikbaar op heel wat streamingplatformen, maar vooral Netflix had de rechten in handen. In heel wat landen heeft de show die laatste ondertussen verlaten, want ‘Friends’ verhuist naar HBO Max, een nieuwe streamingservice die nog gelanceerd moet worden. Dat betekent dat er in de tussentijd geen andere manier is om de serie te bekijken, behalve dan door dvd’s te kopen. En dat doen mensen massaal.

Volgens Variety zijn de verkoopcijfers van fysieke dragers (Blu-ray of dvd) of digitale versies verdrievoudigd. Begin 2020 was ‘Friends’ zelfs de bestverkopende TV-franchise, gaf senior vicevoorzitter van Warner Bros. Rosemary Markson toe. Ook merchandise zoals t-shirts, truien en koffietassen gaat heel erg vlot de deur uit.

Voor Belgische fans is er nog geen paniek nodig: ‘Friends’ is hier voorlopig wel nog te zien op Netflix.