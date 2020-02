Exclusief voor abonnees Nu de Meilandjes hun terugkeer naar Nederland hebben aangekondigd: het succes achter realityserie ‘Chateau Meiland’ verklaard Sofie Kerremans/Lorenzo Veppi

05 februari 2020

17u00 1 TV De familie Meiland werd afgelopen jaar gebombardeerd tot zowat de bekendste familie van de Benelux. Niemand wou de avonturen van Martien, Erica, Maxime en Claire missen, en dat zorgde ervoor dat ‘Chateau Meiland’ al twee seizoenen kreeg, met een derde in de maak. Dat het gezin nu beslist heeft om hun Frans kasteel te verkopen, zorgt voor veel teleurstelling bij de fans. Maar hoe komt het eigenlijk dat de Meilandjes zo populair zijn?

‘Chateau Meiland’ zorgde onverwacht voor een kijkcijferhit. Wekelijks volgden in Nederland meer dan een miljoen mensen de belevenissen van de excentrieke familie die een Frans kasteel onder handen neemt. Het succes van het realityprogramma trok zelfs de Nederlandse grens over tot in Vlaanderen. Kasteelheer Martien werd prompt een inspiratiebron voor heel wat mensen met bekende leuzes zoals ‘wijnen, wijnen’. Het is lang geleden dat een programma zoveel sympathie wist op te wekken bij het publiek. Een combinatie van heel wat toevallige, maar ook doordachte factoren zijn verantwoordelijk voor het succes van de familie Meiland.

