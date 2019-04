Nu Britse ‘Love Island’ maatregelen neemt na de dood van twee deelnemers: hoe zit het met de nazorg bij onze realityprogramma’s? Silke Denissen

10u00 0 TV De makers van het Britse realityprogramma ‘Love Island’ hebben besloten om extra maatregelen te nemen na de dood van twee voormalige deelnemers: Sophie Gradon (32) en Mike Thalassitis (26). Ze willen hun deelnemers meer ondersteuning bieden, zelfs als ze daar zelf niet om vragen. Ook in België woedt het debat, nu ‘Temptation Island’-deelnemer Roger de programmamakers ervan beschuldigt zijn ex Laura extra te viseren om de kijkcijfers op te krikken. “Ik vind het oprecht erg dat een programma het toelaat om één mens te haten.”

Heel Groot-Brittannië staat in rep en roer nadat Mike Thalassitis enkele weken geleden dood teruggevonden werd in een park in Noord-Londen. De realityster, die in 2017 deelnam aan ‘Love Island’, had zelfmoord gepleegd. Hij deed dat amper enkele dagen nadat ook zijn grootmoeder, die hij fulltime verzorgde, was overleden. Negen maanden eerder stierf ook Sophie Gradon, die in 2016 aan de populaire realityshow deelnam. De doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt, maar al snel deden geruchten de ronde dat ook zij zelfmoord zou gepleegd hebben na depressies en financiële problemen. Haar ouders ontkennen die geruchten echter.

Steeds meer realitysterren en politici beginnen zich vragen te stellen bij de ondersteuning die de deelnemers aan ‘Love Island’ tijdens en na het programma kregen. Zo schreef ex-deelneemster Jess Shears: “Shows bieden je ‘steun’, maar in de realiteit is dat alleen maar wanneer je bij hen bent. Op het moment dat je naar huis gaat en hen niet langer iets opbrengt, is het ‘uit het oog, uit het hart’. Er zou blijvende steun en financieel advies moeten zijn. Het leven na deze shows is helemaal niet zoals het verkocht wordt.”

Pro-actief

De makers van ‘Love Island’ hebben in een open brief gereageerd op de kritiek op hun werkwijze. Producer Richard Cowles schrijft: “Wanneer iets gebeurt dat zo afschuwelijk is, dan vragen we ons af wat we hadden kunnen doen.” In de brief beschrijven de makers hoe ze voor, tijdens en na het programma (psychologische) steun bieden aan de deelnemers, maar laten ze ook weten welke extra maatregelen ze naar aanleiding van de recente gebeurtenissen gaan nemen. “We hebben besloten om therapie aan te bieden aan alle Islanders en niet alleen diegenen die zelf contact met ons opnemen. Daarnaast zullen we trainingen aanbieden aan alle toekomstige Islanders over sociale media en omgaan met financiën. De belangrijkste verandering is dat we niet langer zullen afwachten tot de Islanders ons om steun vragen, maar dat we regelmatig proactief bij hen zullen informeren hoe het gaat.”

Ook in België

In België is vooral SBS actief bezig met realityprogramma’s. ‘Temptation Island' loopt al enkele seizoenen op VIJF en binnenkort brengt SBS ook een eigen versie van ‘Love Island’ uit. Volgens persverantwoordelijke Barbara Salomon is de begeleiding van deelnemers aan hun realityprogramma’s prioritair. “De begeleiding van de deelnemers aan dit soort realityprogramma’s heeft bij ons hoge prioriteit. Er is een streng selectieproces, inclusief psychologische screening. Daarnaast is er zowel voor, tijdens als na het programma professionele psychologische begeleiding. Zowel actief als reactief en zonder eindtermijn...”

Deborah Leemans, die in 2018 deelnam aan ‘Temptation Island’, vertelde in een interview met De Morgen al dat ze inderdaad tijdens en na de opnames psychologische bijstand kreeg. “Ook al vind ik het wat vreemd om hier openlijk over te praten”, vertelde ze toen. “Op psychologische hulp lijkt nog steeds een taboe te rusten. Maar wat ik op ‘Temptation Island’ heb meegemaakt, is natuurlijk niet min.” Ze vertelde ook hoe er tijdens de kampvuren een professional aanwezig was, die bij te pijnlijke beelden de opnames kon stilleggen.

Meer empathie

Hulp voor, tijdens en na het programma dus. Voor psychologe Kim De Ridder is de psychologische ondersteuning tijdens zo’n programma echter dubbel. “Aan de ene kant gaan de programmamakers de problemen uitlokken, en aan de andere kant voorzien ze dan wel iemand die die problemen kan opvangen. Misschien moeten de programmamakers gewoon proberen om het de deelnemers wat minder moeilijk te maken, wat meer empathie te tonen en wat meer rekening te houden met hun gevoelens. Al zal dat wel moeilijk liggen. Nu ja, wel goed dat die begeleiding er is.” Volgens de psychologe heeft zo’n begeleider die mee is tijdens de opnames, een duidelijke taak. “Volgens mij moet zo'n psychologische begeleider er vooral zijn voor de deelnemer, luisteren en zorgen dat de emoties naar boven komen. Dan kunnen de deelnemers weg van de camera’s wat ventileren, wenen en vertellen hoe ze zich echt voelen. Misschien is het ook iemand die hen gerust kan stellen, en even kan relativeren dat het programma veel uit de context haalt of op sensatie uit is?”

Voor het idee van ITV om haar deelnemers ondersteuning te bieden - ook al vragen ze daar zelf niet om - is De Ridder niet meteen gewonnen. “Het is moeilijk om iemand te verplichten die daar zelf geen behoefte aan heeft. Dan heeft zoiets weinig zin. Maar ik denk wel dat therapie iets is dat ze kunnen aanbevelen of dat ze standaard kunnen inbouwen. Als ze niet willen, dan hoeft het niet, maar het is er wel. Dan wordt het een gemakkelijke stap om te zetten als het heel duidelijk aangeboden wordt.”

Zelf gekozen

Wat dan met de veelgehoorde commentaar dat de deelnemers uiteindelijk zelf kiezen om aan zo’n programma deel te nemen, en dus ook de bijbehorende beroemdheid maar moeten aanvaarden? “Dat is altijd het moeilijke, hé?”, zegt De Ridder. “Ze kiezen er zelf voor om deel te nemen, en zeker bij een programma dat al langer bestaat weten ze wel wat ze kunnen verwachten. Maar waarschijnlijk kiezen ze ervoor vanuit een bepaalde hoop die ze hebben. Ik denk dat er bij bijvoorbeeld ‘Temptation Island’ oprecht mensen zijn die hun relatie willen testen en die op dat moment niet stilstaan bij wat het programma verder nog teweeg kan brengen. En sommigen zullen de bekendheid wel leuk vinden, maar daarnaast onderschatten welke (negatieve) psychologische impact het kan hebben.”

Dat al die - soms negatieve - aandacht uiteindelijk tot zelfmoord kan leiden, verbaast De Ridder niet. “Ik ken deze specifieke gevallen niet, maar er wordt vaak gezegd dat er bij mensen die zelfmoord plegen niet één aanleiding is, dat het iets is dat zich jaren- en maandenlang opbouwt. Die constante aandacht kan dan de druppel zijn. Anderzijds kan ik me wel voorstellen dat wanneer het zo erg in de media wordt uitgespeeld, er zo veel druk bij komt kijken dat mensen echt willen ontsnappen en dat ze het gevoel hebben dat ze echt geen andere uitweg meer hebben.”

Laura en Roger

Deze week riep Roger, een van de huidige deelnemers van ‘Tempation Island’ ook op voor meer begrip voor de deelnemers van realityprogramma’s, en dan meer bepaald voor zijn ex-vriendin Laura (de twee gaven toe intussen niet meer samen te zijn). “Hoeveel mensen hebben al zelfmoord gepleegd omdat ze elke dag opnieuw worden gepest?”, schreef de bokser. “Ik hoor mensen al zeggen: ‘Ja, dat heeft ze aan zichzelf te danken, dan moet je je maar niet opgeven voor ‘Temptation Island.’ Ik vind het oprecht erg dat een programma het toelaat om één mens te haten. Ik hoop dat Laura sterk genoeg blijft om dit te laten overwaaien. Maar wat als dat niet zo is? Daar ooit bij stilgestaan?”

Ook Roger wijst met een beschuldigende vinger naar de programmamakers. “Akkoord, ze heeft gekozen voor dit programma. Maar kiezen mensen ervoor om zo openbaar ten schande gemaakt te worden? Omdat er niet gepraat wordt over vreemdgaan, moet het programma zo de aandacht trekken. Schandalig, alsof aandacht trekken niet op een andere manier lukt”, klinkt het. “Kijkcijfers zijn niet belangrijker dan een mensenleven.” Roger roept ook op tot rede. “Nu moet je de makers na dit bericht zeker niet gaan haten. Ik begrijp dat er tv gemaakt moet worden. Maar hoe meer Laura geviseerd wordt, hoe meer haat ze krijgt en hoe gevaarlijker haar situatie wordt. Dit bericht kan niets veranderen aan het programma, maar ik hoop dat het vele huiskamers bereikt.”

Nauw contact

De programmamakers ontkennen dat ze een verkeerd beeld van Laura schetsen: “Het is vaak schrikken voor mensen als ze zichzelf op televisie terugzien. Als makers proberen we een zo getrouw mogelijk beeld weer te geven van wat er zich ter plaatse heeft afgespeeld en dat hebben we ook bij Laura gedaan.” VIJF voegt daar ook nog aan toe dat ze contact hebben met beide kandidaten. “De programmamakers en psychologische begeleiding staan in nauw contact met zowel Roger als Laura en reiken hen alle mogelijke hulp aan. We dringen herhaaldelijk aan om hier op in te gaan, maar kunnen hen daartoe niet verplichten.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.