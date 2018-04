Nu 'Blind Getrouwd' afgelopen is: wat gebeurt er met de ringen en de bruidsjurk? MV

11 april 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 TV Nu het derde seizoen van 'Blind Getrouwd' afgelopen is, vragen veel kijkers zich af wat er nu eigenlijk gebeurt met de trouwringen, de bruidsjurk en de meubels van de koppels die niet samenblijven.

"De meubels uit hun appartement gaan sowieso terug naar de sponsor", laat vtm aan TV Familie weten. Maar wat gebeurt er dan met de ringen en de outfits die ze op hun huwelijksdag droegen?  "Wel, die mogen de kandidaten houden", zegt Daisy Van Lierde, die in het eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’ haar jawoord gaf aan Geert, maar intussen gehuwd is met een cameraman van 'Blind Getrouwd.' "Die ring heb ik weggedaan. Mijn naam en die van Geert stonden erin gegraveerd. Ik heb hem samen met andere juwelen aan een opkoper verkocht. Maar ik heb er geen deftige prijs voor gekregen, hoor. ’t Was ook niet mijn bedoeling om er munt uit te slaan. Ik had bewust geen typische trouwring gekozen. Hij was niet van goud en de steen had weinig waarde. Logisch dat ik er niet veel voor gekregen heb."

(lees verder onder de foto)

Emotionele waarde

De trouwjurk bewaart Daisy op zolder. "'t Is een beetje zonde om die weg te gooien", zegt ze. ‘"Al hangt er voor mij geen enkele emotionele waarde aan vast. Dus als ik er iemand een plezier mee kan doen, mag hij zeker weg!" Nuria, die gelukkig getrouwd is met Stijn, houdt haar bruidsjurk uiteraard bij. "Die hangt op een paspop op de kamer van onze zoon Victor" zegt ze. "Een mooi souvenir, net als onze trouwringen." In het eerste seizoen mochten de deelnemers nog kiezen of ze de meubels wilden houden. "Vermits we ons eigen meubilair al hadden, hebben we enkel het bed gehouden", zegt Nuria. En dat heeft ondertussen zijn nut al bewezen...