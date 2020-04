Nu al in de fout? Zach duikt na amper één dag op ‘Temptation Island’ met verleidster in bed TDS

16 april 2020

13u49

Loopt het nu al fout voor Zach en Simone, het koppel dat net arriveerde op ‘Temptation Island’? Alles lijkt er op te wijzen, nu er beelden werden vrijgegeven van de nieuwe aflevering van vrijdagavond. Die laten weinig aan de verbeelding over: met een glaasje op wordt Zach beduidend losser, en daar speelt verleidster Romee gretig op in. De twee belanden al snel op bed samen, maar gaan ze ook nog verder dan dat? “Een fuckboy ben je niet voor even, maar voor je hele leven”, luidt het alvast bij Zach.

