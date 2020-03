Nu al gelekt: koppel uit ‘Temptation Island’ vroegtijdig naar huis gestuurd TDS

02 maart 2020

10u06

Bron: Team Tempa/Love Reality 2

OPGELET, DIT ARTIKEL BEVAT SPOILERS!

TV Ook dit jaar zijn twee Nederlandse en twee Belgische koppels Ook dit jaar zijn twee Nederlandse en twee Belgische koppels de ultieme relatietest aangegaan in een gloednieuwe editie van ‘Temptation Island’ . Fans van ‘guilty pleasures’ zitten weer gebeiteld voor de komende weken, en als we de geruchten mogen geloven belooft het een ophefmakend seizoen te worden. Op de sociale media wordt gespeculeerd dat een koppel het eiland vroegtijdig moet verlaten en wordt vervangen door een nieuw duo.

Of dat beweert ‘Temptation Island’-pagina Team Tempa althans. De Facebookpagina strooit elk jaar met geruchten over de deelnemers of het verloop van het programma in het rond, en dat is dit jaar duidelijk niet anders. Volgens hen gaan er dit jaar geen vier koppels - zoals we reeds te zien kregen tijdens de eerste dubbelaflevering van ‘Temptation’ - maar vijf koppels de relatietest aan. Alleen zal het nieuwe duo pas later zijn opwachting maken, na een incident met één van de huidige deelnemers.

Wie, wat, waar?

Volgens Team Tempa kunnen de kijkers straks kennismaken met Zach en Simone. Zij zouden later toekomen om Melissa en Gianni te vervangen, nadat zij de regels van het programma overtraden. De twee zouden tijdens hun verblijf in Thailand smartphones hebben meegesmokkeld naar hun resort, om toch contact met elkaar te kunnen hebben tijdens de opnames. Dat is uiteraard verboden, waarna de makers besloten zouden hebben om afscheid te nemen van het koppel. De komende weken zullen dus moeten uitwijzen of Team Tempa het bij het rechte eind heeft.