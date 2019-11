Nu al drie jaar wachten op een kamer: kasteel van de Meilandjes volgeboekt tot 2023 Redactie

01 november 2019

18u04

Bron: AD 72 TV De aanhoudende populariteit van de familie Meiland, bij ons te zien op VIJF, legt hen geen windeieren: hun bed and breakfast is volledig uitverkocht. Chateau Marillaux, zoals het kasteel van de familie heet, heeft pas in januari 2023 weer kamers vrij.

Dat meldt het Nederlandse Shownieuws vandaag. Wie bijvoorbeeld de Suite Germaine probeert te boeken, samen met de Suite Mariaux voor 190 euro per nacht de duurste kamer in het kasteel, ontdekt dat er pas in februari 2023 plaats is. De overige drie kamers kosten 140 euro per nacht.



Het wel en wee van de markante familie Meiland is iedere dinsdag om 20u35 bij ons te volgen op VIJF, in het populaire programma ‘Chateau Meiland’. In het eerste seizoen van het programma was te zien hoe Martien en zijn familie een 18e eeuws kasteel in Frankrijk onder handen namen. In 100 dagen tijd toverden ze het vervallen gebouw om tot een verblijf dat de naam Chateau meer dan waard is.

In het tweede seizoen zetten Martien en co. hun Frans avontuur verder. Het kasteel is ondertussen klaar en draait op volle toeren. De rode draad in seizoen 1 was, verbouwen, vloeken en wijnen, maar hoe zit het ondertussen à la Chateau?