Nu al 13 jaar spoorloos: wat is er gebeurd met Shelly, de verdwenen echtgenote van Scientology-leider David Miscavige?

14 juni 2020

10u32

Bron: 60 Minutes/DA 4 TV Wáár is Shelly, de vrouw van Scientology-leider David Miscavige? Het is een vraag die nu al dertien jaar lang tevergeefs wordt gesteld. Sinds de Amerikaanse voor het laatst gezien werd tijdens de begrafenis van haar vader in 2007 lijkt ze compleet van de aardbol verdwenen. Het Australische programma ‘60 minutes’, de lokale variant van ‘Telefacts’, trok deze week op zoek naar antwoorden.

We spoelen terug naar 1973. Shelly sloot zich dat jaar op haar twaalfde met haar ouders aan bij Scientology en werd door stichter stichter L. Ron Hubbard meteen gepromoveerd tot ‘boodschapper’. Binnen de sekte leert ze zo David Miscavige kennen, een andere ‘boodschapper’. De twee vallen voor elkaar en trouwen in december 1982. Enkele jaren later, in 1986, wordt David Miscavige aangesteld als nieuwe Scientology-leider, na het overlijden van Hubbard.

Als Miscaviges vrouw stond Shelly bekend als de almachtige ‘koningin van scientology’. Ze was de rechterhand van haar echtgenoot - die controle over zijn volgelingen uitoefent - en profiteerde mee van zijn luxeleven. Tegelijk wist ze het fysieke en emotionele misbruik van haar man tegen zijn volgelingen soms in te tomen. Het koppel woonde op Gold Base, het met prikkeldraad omringde en door camera’s bewaakte hoofdkwartier in San Jacinto in de Californische woestijn.

Spoorloos

Maar intussen dateren de laatste beelden waarop Shelly in het openbaar verscheen dus al van 2007. Merkwaardig ook: tijdens die begrafenis van haar vader week een scientology-coach op geen enkel moment van haar zijde. Maar waar heeft Shelly de afgelopen 13 jaar dan doorgebracht? En hoe kon het gebeuren dat elk spoor naar de scientology-koningin zomaar bijster raakte?

Volgens ‘60 minutes’ zouden Shelly en haar man in 2006 een meningsverschil hebben gehad over een kleinigheid, waarop de sekteleider ontploft is. Shelly was in die periode volgens ooggetuigen “zichtbaar veranderd”, “zag er bang uit” en vroeg Davids medewerkers of hij z’n trouwring nog droeg. Een week later verdween ze van de aardbodem. Maar toen actrice Leah Remini (48), bekend van de sitcom ‘The King of Queens’, vroeg waar haar vriendin Shelly was, kwam haar dat erg duur te staan. Ze werd drie maanden lang ondervraagd door de scientology-leiding en moest 265.000 euro ‘boete’ betalen.

Leah verliet scientology in 2013, en stapte meteen naar de politie van L.A. om Shelly als vermist op te geven. De detectives sloten het onderzoek echter af nadat ze ‘contact’ hadden gehad met David Miscavige. Maar ze wilden niet ingaan op vragen van Leahs advocaat of ze Shelly hadden ontmoet, en of ze alleen was of bewaakt werd door andere leden van de sekte. Leah neemt geen genoegen met deze uitkomst, en blijft haar speurtocht verderzetten. “Ik hoop dat Shelly nog leeft, maar ik ben niet zeker”, zegt ze in de tv-special gewijd aan de verdwijning.

Verbannen?

Ook Shelly’s schoonvader Ron Miscavige ontvluchtte in 2012, na 41 jaar, de kerk waarvan zijn zoon dus leider is. Hij heeft nu geen enkel contact meer met zijn familie. “Shelly komt nooit meer vrij”, vertelt Ron in de reportage. “Deze kerk is geen kerk, maar een sekte in iedere betekenis van het woord.” Als ze nog leeft, is Shelly vandaag 58 jaar. De kerk ontkent dat ze vermist is en beschuldigt vriendin Leah Remini van het “obsessief stalken” van Shelly, maar blijft hardnekkig weigeren te zeggen waar Shelly dan wel verblijft.

Volgens Ron werd Shelly verbannen naar een afgelegen complex in de bergen van San Bernardino, 150 kilometer ten oosten van Los Angeles. Het terrein werd Twin Peaks gedoopt - naar de gelijknamige tv-reeks - en is enkel toegankelijk voor de belangrijkste leden. De archieven van stichter L. Ron Hubbard worden er opgeslagen in superbeveiligde kluizen. Daarin zouden ook grote hoeveelheden goud en cash geld worden bewaard. De voorname leden van Scientology vertrouwen de gewone banken namelijk niet en gaan met hun geld dus elders terecht.

Of Shelly effectief (en zo ja, vrijwillig?) op het domein, dat bewaakt wordt door de meest vernuftige warmtecamera’s en bewegingssensoren, verblijft, weet niemand zeker. Maar volgens ‘60 Minutes’ staat het hoe dan ook vast dat ze haar huidige verblijfplaats nooit meer mag verlaten. “Als Shelly ooit zou ontsnappen en praten, is het over en uit voor scientology en David Miscavige”, luidt het. “Shelly weet veel te veel. Ze weet álles.”

Bekijk hier enkele beelden uit de reportage:



