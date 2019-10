Novastar: “‘The best is yet to come’: ik geloof dat echt” IDR

07 oktober 2019

00u00 0 TV Novastar bestaat al sinds 1996 en wist - onder andere dankzij 'Wrong', 'The Best Is Yet To Come' en 'Never Back Down' - heel wat hoge noteringen in de hitparade te scoren. Maar er waren ook mindere momenten, zoals toen Joost Zweegers plots niet meer kon zingen. Hij vertelt er alles over in 'Belpop' vanavond.

In de documentaire komen niet alleen de mooie momenten uit Zweegers' carrière aan bod. Z'n absolute dieptepunt was in 2005, zegt hij zelf. Toen viel hij van een podium en moest twee jaar revalideren. "Ik moest zoveel pillen slikken dat ik geen stem meer had. Als je al je hele leven zingt om je emotie kwijt te kunnen en dat plots niet meer kan, dan gaat op een gegeven moment het gordijn dicht", aldus de artiest. Daarnaast blijkt uit de docu ook dat Zweegers niet meteen de gemakkelijkste is om mee samen te werken en dat hij enorm hoge eisen stelt aan zijn muzikanten.

Al schaamt hij er zich niet voor om dat toe te geven. "Er zijn uiteraard zaken die ik anders had kunnen aanpakken, maar ik heb nergens spijt van", vertelt hij. "Ik heb altijd alles vanuit mijn hart gedaan en ben integer gebleven." Of het beste echt nog moet komen voor Joost, kunnen we niet voorspellen. Maar dat hij helemaal terug is, is wel duidelijk. Vorig jaar bracht hij met 'In The Cold Light of Monday' zijn vijfde plaat uit, en sindsdien lijkt hij een nieuwe adem te hebben gevonden. "Ik heb op Rock Werchter en Pukkelpop mogen spelen. Fantastisch. Sinds een tijdje zit ik echt in een nieuwe flow. Ik ben volop bezig met de opnames van een nieuwe plaat. So yes, I'm a happy man. Vanaf januari ga ik weer op tournee, en daar kijk ik echt naar uit.”

'Belpop', om 21.20 uur op Canvas.

Bekijk ook: Novastar op Belpop Live dit weekend: