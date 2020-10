Nostalgie: VRT NU pakt uit met ‘De Droomfabriek’, ‘Merlina’ en ‘Sedes & Belli’ MVO

04 oktober 2020

09u47 1 TV Wie nog eens graag zijn hartje ophaalt met programma’s uit zijn kindertijd is de komende weken aan het juiste adres bij VRT NU. De zender zet 3 klassiekers gratis online naar aanleiding van het weekend van de klant.

Meer specifiek gaat het over ‘De Droomfabriek’ (1992), ‘Merlina’ (1983) en ‘Sedes & Belli’ (2002). In ‘De Droomfabriek’ kregen gasten de kans om hun grootste wensen in te sturen, en misschien werd die dan wel waargemaakt in het programma. In ‘Merlina’, waarvan het eerste seizoen online staat, lost de bekende detective samen met haar kompanen Pol, Ann en Napoleon elke zaak op. In ‘Sedes en Belli’ zien we dan weer Koen De Bouw en Tine Reymer als inspecteurs Frank Sedes en Lena Belli, de privé-detectives van twintig jaar later.

Alle afleveringen zullen nog tot 2 november te bekijken zijn.