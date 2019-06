Nostalgie: ‘Lingo’ keert terug op de buis Redactie

07 juni 2019

20u52

Bron: Parool 1 TV Het Nederlandse tv-spelletje Lingo keert terug op de buis. Dit najaar krijgt het programma een nieuwe kans bij zender SBS6, dat werd vanmiddag bekendgemaakt. Wie de presentatie op zich zal nemen, wordt later meegedeeld.

In het bekende programma moeten kandidaten woorden raden en balletjes grabbelen voor een soort bingokaart. De eerste uitzending was in 1989, met Robert ten Brink als presentator. Na hem leidden François Boulangé en Nance Coolen het programma, voordat Lucille Werner het stokje overnam.

In september 2014 viel echter het doek na 25 jaar voor ‘Lingo’ vanwege tegenvallende kijkcijfers. Het woordspelletje was even daarvoor van NPO 1 naar NPO 2 verhuisd. Nu zou het dus terugkeren naar het kleine scherm.

Vernieuwd decor

“We zijn continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe formats en het optimaliseren van succesvolle, bestaande formats. Maar ook een klassieker als ‘Lingo’ past heel goed in de vooravond van SBS6,” zegt Talpa-televisiedirecteur Marco Louwerens. “Het spel behoudt uiteraard zijn kracht, maar met een 'look and feel' die bij deze tijd past en een vernieuwd decor krijgt ‘Lingo’ een frisse uitstraling.”

In 2016 ontstonden er al geruchten dat SBS Lingo wilde overnemen. De zender wilde dat zelf toen niet bevestigen. “We maken niet bekend met wie we achter de schermen wel of niet in gesprek zijn en waarover,” werd toen gemeld in een reactie. “Pas als iets echt rond is dan maken we dat bekend of bevestigen we dat.”