Nostalgie! Ketnet brengt ‘Tik Tak’ terug naar het scherm

TDS

18 januari 2019

10u08 0 TV Nostalgie ten top voor de Ketnet-generatie: binnenkort zendt de jeugdzender immers nieuwe afleveringen uit van ‘Tik Tak’, de reeks vol figuurtjes voor de allerkleinsten. Het gaat trouwens om compleet nieuwe uitzendingen, en dus niet om herhalingen.

Vanaf dit najaar brengt Ketnet Junior een nieuwe reeks van ‘Tik Tak’. Dat nieuws werd vanochtend gebracht bij Debecker op Radio 1. Inge Bollens was er te gast. Zij is de kleindochter van de bedenker van Tik Tak Mil Lenssens en was zelf één van de bekende ‘Tik Tak-kindjes’. Ketnet Junior werkt momenteel aan een nieuwe reeks om opnieuw meerdere generaties peuters en kleuters te boeien met vertrouwde elementen zoals de schaapjes en het schaduwmannetje.

Langlopende reeks

De kinderklassieker werd op 1 november 1981 voor het eerst uitgezonden op de BRT. Naast ‘Het Journaal’, ‘Het Weerbericht’ en ‘Panorama’ was het één van de langstlopende onafgebroken uitgezonden televisieprogramma’s van de openbare omroep. Het programma werd volledig bedacht door Mil Lenssens, die op het programma-idee kwam toen hij enkele kinderen geboeid zag kijken naar de uitzending van een lotto-trekking. De voorspelbare, repetitieve mix van kleuren, beweging en muzikale ritmes verwerkte hij in het programma.

Er werden 366 afleveringen opgenomen. Elke aflevering begint met schaapjes die bij zonsondergang op een plateau ronddraaien met op de achtergrond een speeldoosje dat “Slaap kindje slaap” speelt en eindigt met een schaduwfiguur, die allerlei avonturen beleeft in vijf verschillende kleurboeken. Tot 2006 werd het uitgezonden op Ketnet, daarna is het van de buis verdwenen.