Nostalgie! Ketnet brengt 'Spring' hele zomer lang terug naar het scherm TDS

01 juni 2018

22u04

Bron: Ketnet 0 TV Nostalgie ten top voor de Ketnet-generatie. Vanaf maandag zendt de jeugdzender opnieuw alle aflevering uit van 'Spring', de razend populaire serie die liep van 2002 tot 2008. Er staat elke dag een aflevering op het programma, die je niet enkel op tv, maar ook via de website en app van Ketnet zal kunnen bekijken.

Hoera, eindelijk een zomerse heruitzending die wél de moeite waard is. Of thans voor de generatie die is opgegroeid met 'Spring'. De avonturen in en rond de dansschool hielden veel Ketnet-kijkers jarenlang in de ban. Thuiskomen, eten, huiswerk maken, en dan uitkijken naar een nieuwe aflevering. De reeks liep zes seizoenen lang, tot er in 2008 na 390 afleveringen een einde aan kwam.

Nu, 10 jaar later, kan iedereen de verhalen van Katrijn, Chantal, Evert en co. dus weer helemaal opnieuw beleven. Ketnet deelde het nieuws zelf mee via Facebook, en het verspreidde zich intussen als een lopend vuurtje op de sociale media.