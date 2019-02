Nostalgie! Herken jij alle referenties naar de jaren 90 in ‘Studio Tarara’? DBJ

19 februari 2019

21u30 0 TV De fictiereeks ‘Studio Tarara’ speelt zich af tijdens de begindagen van VTM. De reeks van Emmy-winnaar Tim Van Aelst bulkt dus van de referenties naar de jaren 90. Herkende jij in de derde aflevering alle knipogen naar de tijd van toen?

1. HALF KRETA ZIT OP ONS GRETA

‘Half Kreta zit op ons Greta’ is een typische titel van het Echt Antwaarps Theater van Ruud De Ridder. Het stuk waarin Sandra Verbeeck destijds naar eigen zeggen door Jean Van Hoof werd opgemerkt en getipt aan Mike Verdrengh. De naam van het stuk is fictief, maar pas in het rijtje echte titels van het gezelschap zoals ‘Frans de facteur is ne charmeur’, ‘Mijne gebuur heeft het zuur’ of ‘Show in de Bungalow’.

2. DE VAF IN DE DOCKSIDE

De Limburgse kapster Kim (Charlotte Timmers) heeft naast haar werk bij Tarara maar één andere leefwereld: de DockSide, een legendarische discotheek in Hasselt die in 1988 opende aan de Kanaalkom. Later werd DockSide de Versuz. Het gebouw werd later neergehaald en de Versuz verhuisde naar zijn huidige locatie.

3. DE GOUDEN GIDS

Ricky (Koen De Graeve) vindt nummer en adres van de gynaecoloog van Roxanne in De Gouden Gids. Een dik boekdeel vol telefoonnummers van bedrijven en advertentie dat gratis aan elke telefoonabonnee werd bezorgd, samen met zogenaamde Witte Gids, met privé-nummers.

4. MUZIEK

Naast songs van o.a. Kristin Hersh, Portishead, Echo and the Bunnyman is er een opvallende scène met More than Words van Extreme. Kakmuziek, vindt Sandra. Ricky verwijst wel naar hun optreden op Torhout-Werchter in 1992, toen nog een ééndaags festival op 2 verschillende locaties. Bryan Adams was toen headliner, The Scabs openden.

5. AMEDEE

Amedee duikt op in het kantoor van producer Christine (Janne Desmet). De gifgroene knuffel werd door VTM gelanceerd als antwoord op de razend populaire Samson van de VRT. Hij kreeg nog een eigen lied (‘Doe De Amedee’), maar een echte ster werd Amedee nooit. Toen aan het licht kwam dat de knuffel wat giftige stoffen bevatte, verdween Amedee uit de winkelrekken en al snel ook van het scherm.