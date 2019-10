Nostalgie: educatieve animatiereeks ‘Er was eens’ te zien op Netflix mvdb

Op Netflix is sinds vandaag de educatieve tekenfilmserie 'Er was eens ... het leven' te vinden. De Franse animatiereeks werd in de jaren tachtig door de BRT uitgezonden. Voor heel wat dertigers is 'Er was eens ...' pure nostalgie.

In de serie leiden de personages ‘Peter’ en 'Psi’ de jonge kijker rond en gaan ze te rade bij ‘Maestro’, een oude man met een enorme witte baard. In de Nederlands gedubde versie had hij een nogal hoge stem. Hij geeft les over tal van onderwerpen zoals het menselijk lichaam, de ruimte, de wereldgeschiedenis en de ontdekking van Amerika. In totaal werden zeven seizoenen van telkens 26 afleveringen ingeblikt.

De op Netflix verkrijgbare reeks behandelt het menselijk lichaam. Doelgroep zijn de kinderen uit het basisonderwijs. Zij krijgen aan de hand van duidelijke en grappige animaties een goed beeld over de precieze werking van ons lichaam. ‘Peter' en ‘Psi’ zijn witte bloedlichaampjes en bewegen zich voort in een soort vliegende bol, terwijl virussen en bacteriën veelal met een rode neus worden afgebeeld. Een trucje om de ‘slechteriken’ aan te duiden. Iets wat ook in de latere seizoenen wordt herhaald.

‘Er was eens’ slaagde er in om ingewikkelde materie op een leuke en begrijpelijke manier uit te leggen aan een jeugdig publiek. Het maakt de reeks haast uniek. Nog steeds doen onderwijzers over de hele wereld een beroep op de serie voor leerstofdoeleinden. Op Netflix zijn de afleveringen te vinden onder de Spaanse titel ‘el cuerpo humano’, weet De Standaard.

Overigens: voor de niet-Netflixers, op YouTube staan nagenoeg alle Nederlandstalige afleveringen.