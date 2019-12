Nostalgie: alle afleveringen van kinderserie ‘Ik Mik Loreland’ online te zien LV

31 december 2019

16u59

Bron: Glamour 0 TV Jongeren uit de jaren 90 kunnen terug in de tijd duiken: alle afleveringen van kinderserie ‘Ik Mik Loreland’ staan namelijk online op YouTube. Een stevige portie nostalgie, wellicht vooral door Karbonkel, de enge trol uit het programma.

‘Ik Mik Loreland’ werd gemaakt om kinderen op een entertainende manier te leren lezen. Daarin zien we Mik, een meisje uit Loria, een fictieve stad waar mensen dol zijn op lezen. Dat is buiten Karbonkel gerekend, een analfabetische trol die uit frustratie alle letters uit de wereld tovert. Reden genoeg voor Mik om erop uit te trekken en het alfabet weer terug te zoeken.

Wat bedoeld was als een leerrijk programma, draaide voor veel kinderen uit op één - of meerdere - nachtmerries. Daar was Karbonkel vooral de oorzaak van, want de bedenkers maakten de serie net iets té eng voor zesjarigen. Tegenwoordig roept dat dus heel wat nostalgische herinneringen op. Voor wie het programma al eens te zien kreeg in het klaslokaal en nog eens een kijkje wilt nemen, is er goed nieuws, want ze zijn alle 28 te bekijken op YouTube.