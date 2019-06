NOS maakt ‘Bevrijdingsjournaals’: “Alsof WOII nu zou gebeuren” Cyril Rosman

04 juni 2019

19u52

Om stil te staan bij de herdenking van 75 jaar bevrijding zendt de Nederlandse omroep NOS het komende jaar een serie 'Bevrijdingsjournaals' uit rond sleutelmomenten in de Tweede Wereldoorlog. Het nieuws van toen wordt verslagen alsof het nu gebeurt. "Correspondent Wouter Zwart in Berlijn, hoe reageerde Adolf Hitler op de invasie?"

Donderdag is het precies 75 jaar geleden dat tienduizenden Amerikaanse, Canadese en Britse soldaten op de Franse kust landden en de bevrijding van West-Europa begon: D-Day. De NOS verslaat die historische gebeurtenis sinds gisteren in een dagelijks ‘Bevrijdingsjournaal’: verslaggeving over de gebeurtenissen tijdens WOII, maar met de middelen van nu. Kruisgesprekken met correspondenten aan zowel de Britse als Franse kust, een militair historicus als ‘duider’ voor een multimediascherm en de weervrouw die vertelt of het wel of geen goed ‘invasieweer’ is. “Het is een manier om de herinnering leven te houden”, aldus Herman van der Zandt, presentator van de journaals.

Waarom hebben jullie voor deze vorm gekozen?

"De NOS is er altijd op grote momenten en bij herdenkingen, dus ook bij 75 jaar D-day. Je kunt er een documentaire over maken of, zoals Philip Freriks doet, met de laatst overgebleven ooggetuigen te gaan spreken. Wij dachten: laten we er journaals over maken. Het is een manier om de herinnering leven te houden én je kennis op te frissen. Want we weten allemaal wat er met D-day is gebeurd, maar hoe ging het nou ook al weer precies? Dat vertellen we, maar dan wel zoals we dat nu zouden doen, want 75 jaar geleden kon je niet even schakelen naar de correspondent in Berlijn.”

Je vraagt die correspondent in Berlijn hoe Adolf Hitler reageert op de invasie. Was het lastig om de goede toon te vinden voor deze uitzendingen?

“Dat je doet alsof het nu is, is wel een risico. Het moet niet op een toneelstukje gaan lijken. We maken er serieuze uitzendingen van, maar er mag wel een knipoog in zitten. Ik vind het wel spannend hoe de kijker daar de komende dagen op reageert. We zijn er tot zaterdag.

De bevrijdingsjournaals worden de komende dagen direct na het NOS Journaal van 20.00u op NPO 1 uitgezonden.