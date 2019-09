Nora Monsecour, de danseres waar ‘Girl’ op gebaseerd werd: “Ik vertel mijn dates niet meteen dat ik transgender ben” TK

23 september 2019

23u00 0 TV Een dikke week geleden kaapte ‘Girl’ nog 8 prijzen weg op de Ensors. Het verhaal van de transgender ballerina blijft harten beroeren, dat beseft ook Nora Monsecour, de danseres waar Lukas Dhont zijn film op baseerde. Zij schreef intussen een boek over haar leven: ‘De Weg Naar Jezelf’.

Nora Monsecour is professioneel danseres. Haar broer Arno professioneel voetballer. Ze zijn geboren als eeneiige tweeling, maar Nora (vroeger Aaron) veranderde op haar achttiende definitief in een meisje. Hoe de tweeling het volledige proces heeft beleefd, vertelden ze vanavond in ‘Vandaag’. Daar vertelde Nora onder meer dat ze potentiële partners niet meteen vertelt dat ze transgender is. “Het is niet zo evident voor mij. Ik vertel dat ook niet meteen. Ik wil personen ook de kans geven om mij te leren kennen zonder al die labels. Maar als er dan een kans op een relatie is, ben ik daar wel altijd heel eerlijk over.” Soms haken mannen dan wel af. “Dat doet dan wel pijn, maar ik wil ook niet samen zijn met iemand die mij niet aanvaardt.”

Op dat vlak is broer Arno wel heel beschermend. “Ze is mijn zusje he, en ik weet hoe jongens zijn. Ik denk dat dat heel normaal is tussen broer en zus. Ik weet ook wat ze allemaal heeft meegemaakt.”

Nora haalde ook herinneringen op aan haar eerste schooldag als meisje. Dat gebeurde toen ze zo’n 12 jaar oud was. “Het was een bevrijdend gevoel. Het is maar een kleedje hé, een stuk stof. Maar het was best spannend, maar gelukkig heb ik er mooie reacties op gekregen. Natuurlijk zijn er kinderen die achter je rug gaan praten, en daar heb ik ook wel van afgezien. Maar als ik er nu op terugkijk, heeft me dat veel geleerd. Hoe ik met mensen moet omgaan, en wat het belang van empathie is.”