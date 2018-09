Nora Gharib wordt reporter bij 'The Voice Kids' TK

07 september 2018

07u20

Bron: NB 0 TV Je kent Nora Gharib vast wel: ze was een opvallende kandidate in 'K3 zoekt K3' en maakte daarna furore als actrice na haar hoofdrol in 'Patser'. En nu wordt ze ook reporter, en wel bij 'The Voice Kids'.

Voor vtmKzoom mag Nora achter de schermen van 'The Voice Kids' duiken en daar verslag uitbrengen. Ze volgt de jonge deelnemers in de wandelgangen van VTM en geeft in haar vlogs een inkijk in hun leven. Ze doet dat overigens samen met Stien Edlund, een jonge vlogster die erg bekend is op de app TikTok (voorheen Musical.ly).

'The Voice Kids' start op 17 september. In de jury zetelen K3 - oude bekenden voor Nora -, Gers Pardoel, Laura Tesoro en Sean Dhondt.