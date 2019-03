Nora Gharib maakt problemen bespreekbaar voor jongeren: “Iedere vorm van drugs is een risico” TK

14 maart 2019

In haar videorubriek ‘Heavy Sh!t’, waar binnenkort ook een boek van uitkomt, bespreekt Nora Gharib alle soorten issues waar jongeren mee worstelen. Hiermee wil ze leeftijdsgenoten die met dezelfde onzekerheden te maken hebben, helpen en inspireren. In het boek gaat het onder andere over drugs. Zelf zegt Nora nog nooit drugs genomen te hebben, evenals de rest van de tafel. “Zelfs geen joint, omdat iedere vorm van drugs volgens mij een risico is.”