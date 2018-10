Nora Gharib krijgt rol in nieuwe fictiereeks KD

Bron: Eén 0 TV Het gaat hard voor Nora Gharib (24). Na haar passage in 'K3 zoekt K3' rijgt de Antwerpse het tv-werk aan elkaar. De actrice staat momenteel op de set van 'Black-out', een nieuwe fictiereeks voor één.

Nora deed al wat acteerervaring op met haar hoofdrol in 'Patser', de film van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Ze stond ook al op de set van 'The Team', een VTM-reeks die binnenkort op het scherm verwacht wordt. Dat ze met de camera overweg kan, bewees ze al bij 'K3 zoekt K3', 'Steracteur Sterartiest' en 'The Voice Kids Extra'.

In 'Black-out' staat ze naast kleppers als Louis Talpe, Mathijs F. Scheepers, Lucas Van den Eynde, Ruth Becquart en Michael Pas. De hoofdrollen zijn voor Geert Van Rampelberg en Sara De Roo. Welke rol Nora zal vertolken, is nog niet duidelijk. De opnames van de reeks zijn gisteren gestart.

De reeks, die ten vroegste in de winter van 2020 zal worden uitgezonden, vertelt een politieke verhaal met een nieuwswaardig kantje. Na de sabotage van een kerncentrale gaat het licht uit in België. De black-out blijkt gelinkt te zijn aan de ontvoering van de dochter van premier Hillebrand. De premier moet alles op alles zetten om de crisis het hoofd te bieden én haar dochter te redden.