Nora Gharib en Bart Peeters, het frisse presentatieduo van ‘Merci Voor De Muziek’: "Bart is mijn showbizzpapa" DBJ

12 september 2019

00u00 0 TV Hij kwam al 20 jaar op televisie toen zij maar pas geboren was, en toch vormen Nora Gharib (26) en Bart Peeters (59) in 'Merci voor de muziek' een sterke tandem. Niet alleen op het scherm, ook naast de opnames zijn de twee presentatoren beste maatjes. "Ik noem Bart mijn showbizzpapa", aldus Nora.

Eeuwen geleden lijkt het, dat Bart Peeters zich voor een televisieprogramma nog eens buiten de muren van een studio begaf. Maar voor zijn zelfbedachte 'feel good'-programma 'Merci voor de muziek' gaat hij eindelijk nog eens all the way: verborgen camera's, verkleedpartijen en zelfs een vaste rubriek met koningin Mathilde. Een unicum, maar zijn copresentatrice Nora Gharib hoeft in het programma zeker niet onderte doen voor Hare Majesteit. De Marokkaanse Antwerpse maakte al indruk in de zoektocht naar de nieuwe K3'tjes en speelde later een hoofdrol in 'Patser', maar 'Merci voor de muziek' is haar grote presentatiedebuut op televisie. Sven De Leijer stond eigenlijk opgeschreven voor de duojob naast Bart, maar die moest wegens een drukke agenda - onder meer door zijn zondagavondquiz 'Donderen in Keulen' - passen. "Ik ben ontzettend blij dat het uiteindelijk Nora is geworden", zegt Bart. "We hadden elkaar maar één keer eerder gezien, bij 'Steracteur Sterartiest', maar het klikte meteen. Ze moest me toen uitleggen wat een vlog was. (lacht)" "Vóór dat ene korte moment had ik Bart nog nooit gesproken", vult Nora aan. "Voor mij was hij gewoon die meneer met de rode sjaal uit 'Dag Sinterklaas'."

Raad en daad

Maar intussen hebben de twee elkaar gevonden. Dat Barts tv-debuut - de VRT-jeugdreeks 'Bart Banninks' uit 1972 - twintig jaar voor Nora's geboorte plaatsvond, vinden ze bovendien helemaal niet raar. "Ik heb heel veel geleerd van Bart tijdens het maken van 'Merci voor de muziek'", zegt Nora. "Over hoe je iemand moet interviewen, bijvoorbeeld. En hoe je je in iemands situatie kan verplaatsen. Ik kan altijd bij Bart terecht voor professioneel advies. Een tijdje geleden kreeg ik bijvoorbeeld een aanvraag of ik een casting wilde doen voor een Amerikaanse film met Michelle Williams, maar ik was niet geïnteresseerd. 'Ik ga daar toch niet bij zijn', dacht ik. Dus ik besloot al snel om me niet op te geven. Maar toen ik dat aan Bart voorlegde, zei die dat ik absoluut mijn kans moest wagen en vervolgens stootte ik door naar de tweede ronde. Uiteindelijk had ik de rol niet, maar door hem heb ik die ervaring toch weer op zak. Bart is een soort mentor voor mij. Ik weet dat hij het niet graag hoort, omdat het dan lijkt alsof hij de waarheid in pacht heeft, maar het is wel zo. Ik noem hem ook weleens mijn showbizzpapa. Hij staat me met raad en daad bij en heeft oprecht het beste met me voor."

Naast koningin Mathilde doken vorige week ook een heleboel bekende artiesten op in 'Merci voor de muziek', dat bijna 750.000 kijkers lokte. Dat recept is vanavond niet anders. Onder meer Clouseau en Kommil Foo verrassen hun fans met een liedje en ook enkele 'Thuis'-acteurs komen langs.

Ambras op Groenplaats

Wel nieuw is dat Bart en Nora vanavond voor het eerst undercover gaan als stokoud omaatje en haar bejaarde zoon. "Wij zijn echt onherkenbaar in die outfits", zegt Nora. "Tijdens opnames op de tram kwam ik mijn tante tegen en zelfs zij herkende me niet in mijn vermomming." Toch verliepen die opnames niet altijd zonder slag of stoot. "We hebben een keer ambras gehad met twee Nederlanders op de Groenplaats", zegt Bart. "We vroegen hen om een paar liedjes mee te zingen, maar zij waren daar helemaal niet mee gediend, hun eten werd koud. Dan moet je improviseren."

De conclusie van het programma is duidelijk voor de twee. "Uit die undercoverscènes hebben we vooral onthouden dat de Vlaming gewoon erg vriendelijk en lief is", klinkt het. "Bijna niemand deed moeilijk. Volgens ons is de maatschappij allesbehalve verzuurd."

'Merci voor de muziek'

Eén

20.35 uur