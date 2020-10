Nooit te vroeg om af te tellen: met deze Netflix-films kom je helemaal in de kerstsfeer MVO

12 oktober 2020

13u42 2 TV Het ziet ernaar uit dat we de feestdagen vanuit onze eigen huiskamer zullen moeten vieren, in een bubbel van vier. Gelukkig heeft Netflix nu al meer dan genoeg films klaarstaan om je alsnog helemaal in de kerststemming te krijgen. Deze prenten mag je binnenkort verwachten:

‘De Familie Claus’ - vanaf december

Netflix pakt binnenkort uit met de eerste Vlaams-Nederlandse kerstfilm: ‘De Familie Claus’. In de hoofdrollen zien we onder anderen Jan Declair, Josje Huisman, Mo Bakker, Stefaan Degand en Pommelien Thijs. De film krijgt uitzonderlijk geen bioscooprelease, maar zal rechtstreeks op de streamingdienst verschijnen.

Het verhaal gaat als volgt: Jules Claus houdt helemaal niet van Kerstmis. Na het overlijden van zijn vader vorig jaar, wil hij niets meer te maken hebben met de zogenaamde ‘mooiste tijd van het jaar’. Wanneer zijn moeder aan het werk is, brengt Jules graag tijd door in de speelgoedwinkel van zijn grootvader. Op een dag vindt hij een magische sneeuwbol die hem op bijzondere wijze naar de verste uithoeken van de wereld kan brengen. Tijdens zijn avontuur ontdekt hij iets verbazingwekkends: niemand minder dan zijn eigen grootvader is de enige echte kerstman. De traditie blijkt al jaren in de familie te zitten, en nu Jules zijn vader er niet meer is, heeft zijn grootvader de taak weer op zich genomen. Wanneer grootvader zijn been breekt, besluit Jules hem te helpen. Maar voordat hij het kerstgevoel kan delen met anderen, moet hij eerst zelf weer leren om van het mooiste feest ter wereld te houden.

‘The Princess Switch: Switched Again’ - vanaf 19 november

Geen Netflix-kerst zonder Vanessa Hudgens. Net zoals in 2018 besluiten een doodgewoon meisje en een prinses - die er toevallig exact hetzelfde uitzien - om een tijdje van leven te wisselen. Uiteraard verloopt dat, ook de tweede keer, niet zoals gepland.

Hertogin Margaret komt onverwacht op de troon van Montenaro terecht, terwijl ze door een moeilijke periode gaat met haar vriend Kevin. Haar dubbelganger, Prinses Stacy van Belgravia, doet er alles aan om de twee geliefden weer bij elkaar te brengen. Maar door de plotselinge verschijning van een knap lid van de Koninklijke familie, die het hart van Margaret koste wat kost wil stelen, wordt dat nog moeilijker. Het onverwachte bezoek van Margarets feestende nichtje (een derde look-alike die haar eigen ambities heeft) gooit nog meer roet in het eten. Tel dit alles bij elkaar op en je hebt het recept voor driedubbele kerstproblemen.

‘Holidate’ - vanaf 28 oktober

Sloane (Emma Roberts) en Jackson (Luke Bracey) kennen elkaar nog niet, maar ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze hebben een hekel aan de feestdagen. Ze zijn allebei single en dit zorgt ervoor dat ze tijdens de feestdagen aan de kindertafel moeten zitten of nog erger, ze worden op ongemakkelijke dates gestuurd. Wanneer ze elkaar voor het eerst ontmoeten na een bijzonder slechte kerstdag, spreken ze af om het komende jaar bij elke feestelijke gelegenheid elkaars ‘holidate’ te zijn. Met een wederzijdse minachting voor de feestdagen en de zekerheid dat ze geen gevoelens hebben voor elkaar, vormen ze het perfecte team. Maar nu een jaar vol absurde feesten er bijna op zit, ontdekken Sloane en Jackson dat het delen van alles waar ze een hekel aan hebben misschien toch iets is waar ze onverwacht van zijn gaan houden.

‘Jingle Jangle: a Christmas Journey’ - vanaf 13 november

Een Netflix-original waarin speelgoedmaker Jeronicus Jangle op het punt staat zijn hebben en houden te verliezen. Nét wanneer hij denkt dat hij een manier heeft gevonden om aan zijn schulden te ontsnappen, steelt zijn leerling zijn belangrijkste uitvinding. Gelukkig is er nog zijn kleindochter, Journey, die de dief niet zomaar zal laten ontsnappen.

In de film zien we onder andere zanger Ricky Martin aan het werk, en ook de soundtrack mag er zijn, met liedjes van John Legend en David Nathan.

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas - vanaf 18 november

Mr. Christmas is zo veel meer dan alleen maar een interieurontwerper die een krans en wat lichtjes ophangt. Hij neemt zijn klanten mee op een emotionele reis om zo de ware betekenis van de feestdagen te ontdekken. Volgens Mr. Christmas gaan de feestdagen over het vieren van tradities zoals de liefde, het leven, familie en vrienden. Elk jaar, wanneer de feestdagen er weer aankomen, werkt hij de klok rond om er voor te zorgen dat alle brave kinderen de vreugdevolle makeover krijgen die ze verdienen.

‘The Christmas Chronicles: Part Two’ - vanaf 25 november

Twee jaar geleden hebben Kate (Darby Camp) en Teddy Pierce (Judah Lewis) samen met de kerstman kerst gered. Er is sindsdien veel veranderd. Kate is ondertussen een cynische puber geworden en zet zich enorm af tegen de nieuwe samenstelling van het gezin. Ze brengt, met veel tegenzin, samen met haar moeder, de nieuwe vriend van haar moeder en zijn zoon Jack (Jahzir Bruno) kerst door in Cancun waarop ze besluit om weg te lopen. Wanneer er plotseling een schurk (Belsnickel) opduikt die ermee dreigt om de Noordpool te verwoesten, moeten Kate en Jack opnieuw samen met de kerstman het kerstfeest proberen te redden.

