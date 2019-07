Nooit eerder getoonde NASA-beelden van landing op de maan in ‘Telefacts Zomer’ Redactie

18 juli 2019

00u00 0 TV Op 21 juli 1969 zette Neil Armstrong als eerste man een voet op de maan. Een bijzondere gebeurtenis, die nogmaals in de verf wordt gezet omdat die historische dag nu bijna 50 jaar geleden is. Een reden voor een ode, zo vonden ze bij 'Telefacts Zomer', want in de reportage van vanavond wordt de missie volledig gereconstrueerd.

Daarin komen beelden aan bod die door NASA nooit eerder getoond zijn. Onder andere van de controlekamer in Houston, onverwachte alarmsignalen die afgaan, en gesprekken met de bemanning. Armstrong plantte ook de Amerikaanse vlag op de maan, samen met Edwin 'Buzz' Aldrin. Diens zoon komt ook in de reportage aan het woord. Michael Collins bestuurde op dat historische moment de commandomodule en werd de eenzaamste mens ooit genoemd, aangezien zijn vrienden zich op de maan begaven, en de rest van de mensheid op aarde. Hij vertelt over zijn ervaring: "Ik stond versteld dat men mij ervan beschuldigde de eenzaamste man te zijn, op die eenzame planeet, achter een eenzame satelliet. Of het dan niet eenzaam was? Nee. Ik vond het prima. Ik waande me bijna een koning."

