Noodgedwongen nekkraag: de realiteit is nooit ver weg in soaps HL

19 februari 2020

00u00 0 TV In 'Thuis' loopt Leo tegenwoordig met een opvallende nekkraag rond in de Withoeve. Het personage van Walter Moeremans liep - zo vertelde hij aan cafébaas Dieter - een whiplash op bij een auto-ongeval.

Dat stond aanvankelijk niet in het scenario, maar werd tijdens de opnames toegevoegd. Noodgedwongen, want de 80-jarige acteur had vrij onverwacht een echte medische ingreep ondergaan. "Zoiets komt wel vaker voor", zegt 'Thuis'-producer Hans Roggen. "Soms moeten we 'Thuis' aan de realiteit aanpassen, maar dat gebeurt meestal zonder zware ingrepen."

'Thuis’, Eén, 20.10 uur

Jaak Van Assche (79) en zijn echtgenote Heddie Suls (81) stonden nog eens samen op een tv-set. De scène is deze avond in 'Familie' te zien en speelt zich af in het rusthuis waar Jaaks personage Alfons verblijft. Heddie speelt Eulalie, een medebewoonster.

Het duo duikt niet voor het eerst samen op in een tv-serie. In 'De Collega's' speelden ze al eens een koppel: Jean en José De Pesser.

'Familie’, VTM, 20 uur