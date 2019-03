Noise in ‘The Voice’: dit waren de stoerste audities van de afgelopen jaren TK

01 maart 2019

13u21 0 TV Vorige week vroeg coach Bart Peeters om wat meer “noise in The Voice”. De voorbije seizoenen passeerden er al heel wat kandidaten die het stevigere gitaarwerk verkozen. Wie herinnert zich deze stoere mannen en vrouwen nog, die de ‘Voice’-studio in vuur en vlam zetten tijdens hun blind audition? Rock on, Bart!

Jan met ‘Lightning Bolt’ van Jake Bugg

In 2016 kwam Jan als een ware rockheld het podium op gelopen, klaar om een spetterende ‘Lightning Bolt’ te brengen.

Dirk met ‘Hard to Handle’ van The Black Crowes

In het eerste seizoen gooide Dirk zichzelf enorm enthousiast in de strijd.

Sjoera met ‘Whole Lotta Love’ van Led Zeppelin

Dat Sjoera van het stevigere muziekwerk houdt, mag duidelijk zijn. In 2014 deed ze auditie met ‘Whole Lotta Love’ van Led Zeppelin.

Maarten met ‘Little Monster’ van Royal Blood

Maarten, de zingende leerkracht uit het vierde seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’, koos voor het harde gitaarwerk met ‘Little Monster’ van Royal Blood.

Bert met ‘Run to the Hills’ van Iron Maiden

In het vorige seizoen veranderde Bert op het podium in een rasechte rocker met ‘Run to the Hills’ van Iron Maiden.

Dieter met ‘Good Grief’ van Rag ’n Bone Man

Dieter zorgde vorig jaar voor een stevige dosis rock’n roll met ‘Good Grief’ in de versie van Rag ‘n Bone Man.