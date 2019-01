Nog voor de eerste aflevering: seizoen twee van ‘De Luizenmoeder’ al in de maak TK

06 januari 2019

09u44

06 januari 2019 'De Luizenmoeder', de Vlaamse remake van de erg succesvolle Nederlandse serie, gaat in première op VTM. De eerste aflevering moet nog op de buis komen, maar de zender heeft duidelijk vertrouwen dat het programma ook bij ons zal aanslaan. De voorbereidingen voor het tweede seizoen zijn immers al begonnen.

‘De Luizenmoeder’, een komische reeks, draait rond de absurde toestanden op een Vlaamse basisschool. Lynn Van Royen neemt het hoofdpersonage voor haar rekening en kruipt in de huid van Hannah, de moeder van een nieuwe leerlinge. Dat betekent dat ze onderaan de ouderlijke hiërarchie staat: het is haar taak om de haren van kinderen met luizen uit te kammen - de luizenmoeder dus.

Een uitzonderlijk concept, maar in Nederland was het alvast erg succesvol, mede dankzij de politiek incorrecte humor. “Het gaat er soms brutaal aan toe. Personages doen ongepaste uitspraken waarmee ze flink tegen de schenen schoppen”, vertelde Van Royen dit weekend in de Gazet van Antwerpen. “Er zijn scènes waarbij het moeilijk is om te blijven kijken. We vergroten de dingen erg uit. Grapjes die je anders niet zou maken, of situaties die je normaal probeert te vermijden, zoeken we net op.” Haar collega Tom Audenaert heeft het over de Vlaamse evenknie van ‘The Office’. “Je merkt ook in onze reeks voortdurend dat pijnlijke sfeertje.”

De makers van de reeks zijn alvast overtuigd dat de reeks ook bij ons veel kijkers zal lokken, want Van Royen laat weten dat de opnames van het tweede seizoen al gepland staan. In De Zondag vertelt ze dat ze al bezig is met de voorbereidingen, en ook Audenaert meldt hetzelfde in de Gazet van Antwerpen. “Samen met Lynn film ik in de zomer wellicht ‘De Luizenmoeder II’”, klinkt het daar. Tenzij de resultaten erg tegenvallen, mogen we volgend jaar dus een vervolg op de reeks verwachten.