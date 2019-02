Nog veel vragen en schoonouders die uitdrukkelijk niet in beeld wilden: dit was ‘Blind Getrouwd’ (+ wat u niet zag op tv) IDR & MC

04 februari 2019

22u00 0 TV Een subtiele glimlach, een schijnbaar onbelangrijk handgebaar of een veelzeggende zucht. Nu alle koppels zijn gevormd leggen onze redacteurs hun relaties nauwlettend onder de loep en schatten ze elke week vanuit vrouwelijk en mannelijk oogpunt de slaagkansen van het huwelijk in. Zij kijkt. Hij kijkt.

TV ZIJ KIJKT. onze vrouw Isabelle, dertiger, ongehuwd keek naar ‘Blind Getrouwd’. Dit is haar verslag:

Of Annelies en Joris, na Joke en Stijn en Lenny en Jolien een goede match zijn, zal de komende weken moeten blijken. Al lijkt Annelies wel heel hard in haar sprookje te geloven. Zo noemt ze haar aanstaande blijkbaar al een hele tijd ‘Hugo’, naar het zoete drankje waar ze gek op is. ‘Die cocktail is echt heel lekker’, aldus de brunette. ‘Want ik ga ervan uit dat mijn toekomstige man ja... Heel lekker is, maar dat klinkt misschien een beetje stom.’

Dat het Annelies menens is, mag ook blijken uit de brief die ze naar haar toekomstige husbandy schrijft. De precieze inhoud kwamen we niet te weten, maar Annelies wist duidelijk een gevoelige snaar te raken bij Joris. ‘Door die brief heb ik er meer vertrouwen in’, klonk het zelfs.

En toen was het zover: leerkracht Annelies mocht in een lange, witte jurk gaan schrijden en haar toekomstige man voor de allereerste keer aanschouwen. En dat deed ze met verve. Ter info: wanneer yours truly datzelfde zou doen was er waarschijnlijk een decorstuk gesneuveld of een enkel gebroken.

Maar bon, dat gebeurde dus niet. En tot onze grote verrassing leek het ook helemaal niet ongemakkelijk tussen beiden. De twee konden onmiddellijk met elkaar opschieten en er konden zelfs al enkele grapjes vanaf. En eerlijk? Wij willen ook wel een Joris in ons leven die de eerste minuten al twee keer zegt hoe mooi z’n aanstaande eruit ziet.

Dus ja, zelfs ons hart ontdooide (een beetje) toen we hun ja-woord hoorden. Deze twee mensen leken immers oprecht gelukkig dat ze dit liefdesavontuur met elkaar mochten aangaan. ‘Annelies straalt echt een bepaald charisma uit’, oordeelde Joris na z’n geloften. ‘Ik voel me echt al op m’n gemak bij hem’, zei Annelies dan weer.

Annelies - die eerder verklaarde dat Jani haar ideale man is vanwege z’n stijl en humor - lijkt ook haar modebewuste prins op het witte paard gekregen te hebben. Al is er toch nog wat werk aan. Zo slaagde deze zaakvoerder van een IT-bedrijf er op z’n trouwdag niet in om zelfstandig z’n hemd dicht te knopen. En dan zwijgen we nog over Joris’ schoenkeuze. Volgens ons was daar niets verkeerd aan, maar z’n nieuwbakken echtgenote was onverbiddelijk: ‘Die gaat ge niet zoveel aandoen.’

Of ze samenblijven weten we niet, maar het lijkt er wel op dat deze twee heel veel plezier gaan beleven samen. Annelies omschreef het zelf nog het beste. ‘We hebben een positieve start gemaakt.’

Slaagkansen volgens Isabelle

1. Annelies en Joris: 70%

2. Stijn en Joke: 65%

3. Lenny en Jolien: 45%

Leukste quotes volgens Isabelle

Gestuntel tijdens het aandoen van de ring: ‘Hij: ik ben daar echt niet goed in. Zij: Da’s gewoon duwen ze.’

Joris, over Hugo: ‘Ik drink dat écht niet graag, da’s veel te zoet.’

Joris: ‘Ik voel me echt wel aangetrokken tot haar.’ (en er werd gekust)

HIJ KIJKT. Onze man Mark, zestiger, gehuwd, keek ook naar ‘Blind Getrouwd’. Dit is zijn verslag:

Twee afleveringen ver in ‘Blind Getrouwd’ en we kennen de vijf koppels van wie we ergens in april gaan weten of ze een perfecte match waren en of ze een toekomst zien als gehuwd koppel. Na de eerste indrukken, zetten wij volop in op Elke en Tim. En geloven we het minst in de slaagkansen van Annelies en Joris.

Heeft u het ook opgemerkt tijdens de plechtigheid van Annelies en Joris in de raadszaal van het gemeentehuis van Pelt? De ouders van de 28-jarige leerkracht techniek en lichamelijke opvoeding kwamen op geen enkel moment in beeld . Er was ook geen broer of zus als getuige. Wél twee boezemvriendinnen die op de eerste rij zaten. En nog een handvol vrienden die wilden weten hoe ‘Hugo’, zoals Annelies haar toekomstige had benoemd, er zou uitzien. De familie was aanwezig, maar verkoos niet in beeld te komen, zo vernamen we. Die ‘Hugo’, de favoriete cocktail van de toekomstige mevrouw Brauns, was overigens ook geen schot in de roos. ‘Veel te zoet’, was de reactie van mijnheer Brauns, toen Annelies hem toevertrouwde hoe ze haar droomprins een naam had gegeven. Een detail, uiteraard, maar wel sprekend. Net zoals de 31-jarige IT zaakvoerder de hele rimram tot twee keer toe tot ‘het experiment’ reduceerde. Altijd gevaarlijk om een huwelijk zo te omschrijven, zo weten we uit vorige edities van ‘Blind Getrouwd’. De lichaamshouding van Joris straalde ook al afstandelijkheid uit. Tijdens het feest een speech uit het vuistje. In groot contrast met Pietje Precies Annelies, die netjes mooie woorden op papier had gezet en hem, voor de plechtigheid, ook een lieve brief had bezorgd. Hier zal werk aan de winkel zijn.

Made in heaven

Geef ons dan maar de vijfde en laatste match van dit nieuwe seizoen ‘Blind Getrouwd’. Misschien niet toevallig ook het oudste koppel. Tim is 37 jaar en een geslaagde accountmanager, uit Schoten, Elke een 35-jarige product assistant, uit Zwijndrecht. Hebben beiden duidelijk hun leven netjes onder controle. Zoals Tim het omschreef: ‘ik heb een leuk appartement, leuke vrienden en familie, leuk werk. Dus, het enige wat ontbreekt is de persoon om een langdurige relatie op te starten’. Dat is de spirit die we graag horen. En misschien is Elke die persoon. Knappe verschijning, op zoek naar die ene prins. ‘Ik ben een meisje en heb altijd al willen trouwen. Alleen door pech in de liefde ben ik zover nog niet’, klonk het. Het zou best wel eens kunnen dat Tim de geknipte man is. Hij is de enige bruidegom die meteen naar zijn toekomstige schoonouders stapte, kennis maakte en vlug ook de naam van zijn toekomstige vroeg. Dat papa een retro Volvo uitleende maakte de plechtigheid alleen maar schoner. Voor ons de match made in heaven.

Vragen

Hoe komt het dat een super-slimme, 29-jarige doctoraatstudente, die zegt een levensgenieter te zijn en van uitgaan houdt, geen vast lief wist te vinden? De vraag is gesteld, het antwoord kennen we voorlopig niet. Te druk bezig met studeren? Te kieskeurig? Foute man op foute moment? Liever friends with benefits dan verankerd aan één partij? Victor zal alvast goeie papieren moeten voorleggen om zich vast te klinken aan deze Line. Ook al zag dat openluchtzwembad bij mama thuis er erg uitnodigend uit…

Slaagkansen volgens Mark

1. Joke en Stijn 75 procent

2. Jolien en Lenny 20 procent

3. Annelies en Joris 10 procent

Leukste Quotes volgens Mark

Tim: ‘Mijn leven staat helemaal op poten. Leuk appartement, leuke vrienden, familie, heel leuk werk. Dus, het enige wat ontbreekt is de persoon om een langdurige relatie mee op te starten’.

Line: ‘Het is belangrijk om straks de binnenkant van mijn partner te ontdekken. Met eerste indrukken kom je, euh, zo weet ik uit ervaring, niet veel verder’.

Papa van Elke, net voor hij zijn dochter afgeeft: ‘Gij zijt de schoonste bruid die ik gezien heb sinds ik met de mama getrouwd ben’.

We zagen deze week ook hoe Line en Victor het goede nieuws kregen. Blijven zijn straks samen of niet?