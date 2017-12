Nog meer nostalgie? 'Sabrina The Teenage Witch' komt terug naar Netflix, maar met een onverwacht duister kantje MVO

Sabrina The Teenage Witch Sabrina en haar kat Salem. TV Wie jong was in de jaren '90 herinnert zich ongetwijfeld nog actrice Melissa Joan Heart in de rol van Sabrina The Teenage Witch in de gelijknamige reeks. Netflix komt nu met een nieuwe versie van de serie op de proppen, maar die zal een pak duisterder zijn dan het origineel.

De show zal gebaseerd worden op een Archie Comics' graphic novel genaamd 'The Chilling Adventures of Sabrina'. Zoals de titel al doet vermoeden, zijn de avonturen van de tienerheks in deze strip eerder luguber dan lachwekkend. Toch wordt verwacht dat het een groot succes zal zijn: de show werd meteen voor twee seizoenen besteld door het netwerk.

Er zal volgens insiders onder andere dieper worden ingegaan op de geschiedenis van pratende kat Salem, die eigenlijk geen kat is, maar een vervloekte man. Daarnaast worstelt Sabrina met een identiteitscrisis tussen de 'gewone' Sabrina en de heks die ze voor de buitenwereld probeert te verstoppen.

De afleveringen zullen geschreven worden door Roberto Aguirre-Sacasa en Lee Toland Krieger, die eerder al de populaire jongerenreeks 'Riverdale' in het leven hebben groepen. Wanneer de reeks precies zal worden uitgezonden is voorlopig nog niet bekend.

Archie Comics Een beeld van de 'duistere' sabrina.