Nog maar één vrouw over in 'Kamp Waes': "Ik zie er stoerder uit dan ik ben"

18 januari 2020

Bron: NB 2 TV Debbie Verstraeten (37) is de enige vrouw die nog overeind staat in ‘Kamp Waes’, het bikkelharde programma over het leven bij de special forces.

Ze is triathlete en werd al Belgisch kampioen duatlon, maar toch noemt ze ‘Kamp Waes’ het zwaarste wat ze ooit gedaan heeft. Als sporter was ze gewoon aan structuur, maar die moest ze natuurlijk meteen laten varen. “Ik heb mijn structuur snel kunnen loslaten. Als ik iets wil bereiken, kan ik mijn levensstijl daar wel voor aan de kant zetten.” Dat bewees ze maar al te duidelijk toen ze na vijftien jaar voor het eerst weer vlees at, ook al is ze vegetariër. Dat moest wel om fysiek in vorm te raken voor de proeven.

Instructeur Fly ziet haar als het ‘alfamannetje’ van de groep. Een mooi compliment, aldus Debbie. “Zeker als enige vrouw die overbleef. Al heb ik nooit het gevoel gehad dat ik me extra moest bewijzen omdat ik een vrouw was.” Maar bewijzen deed ze zich wel degelijk, in elke aflevering. Haar vriendinnen van vroeger kunnen het amper geloven, want volgens Debbie was ze op school vreselijk slecht in sport.

“Ik zie er misschien stoerder uit dan ik ben,” geeft ze toe. “Met die tattoos en dat roze haar. Mensen die me leren kennen, zeggen soms dat ze me eerst niet durfden aan te spreken. Maar eigenlijk ben ik een heel zachte persoon.”