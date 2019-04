Nog geen fan van ‘Game of Thrones’? Zo bent u net op tijd mee MVO

06 april 2019

00u00 0 TV Als u nog nooit naar 'Game of Thrones' gekeken hebt, maar toch graag wilt meepraten aan de koffiemachine of op het volgende familiefeest, dan hebben wij alvast een spoedcursus Westeros voor beginners. Westewat?

Westeros is de wereld waarin de HBO-reeks zich afspeelt. Verschillende families doen er een gooi naar de IJzeren Troon, waar Cersei Lannister momenteel de plak zwaait. Ook Daenerys Targaryen en Jon Snow - die een relatie begonnen, maar niet weten dat ze eigenlijk nicht en neef zijn - azen op de macht.

Het zevende seizoen eindigde met de val van 'The Wall', de enige militair bewaakte scheidingslijn tussen de bewoonde wereld en de White Walkers, een legertje van ondoden. Zij beloven nu een heleboel slachtoffers te maken. U bent bij deze gewaarschuwd: naast het vele functionele (en minder functionele) naakt wordt 'Game of Thrones' ook gekenmerkt door de nodige liters bloed. Of een personage - zelfs uit de hoofdcast - een seizoen zal overleven, is dan ook nooit zeker. En het is net die spanning die kijkers op het puntje van hun stoel houdt. De boekenreeks waarop de serie gebaseerd is - 'A Song of Ice and Fire' van de Amerikaan George R.R. Martin - werd immers nooit afgewerkt, waardoor de laatste seizoenen zelf werden bijgeschreven.

Aflevering van 2 uur

Naar schatting verdient HBO ongeveer 9 miljoen dollar (zo'n 8 miljoen euro) per seizoen aan het programma. Opvallend, want de kost om de show te maken ligt érg hoog. 'Game of Thrones' springt dan ook in de kijker met z'n opvallende landschappen - onder andere gefilmd in Noord-Ierland, Kroatië, Spanje, IJsland - die met behulp van computer generated images (CGI) de habitat worden van magische draken.

Niet alleen de decors hebben een hoog filmgehalte, ook de duur van de afleveringen is veel langer dan bij andere tv-series. De zes afleveringen van het laatste seizoen zullen bijvoorbeeld elk twee uur duren.