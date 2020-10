Nog een serie sneuvelt door corona: ‘GLOW’ krijgt geen vierde seizoen GV

08 oktober 2020

15u22

Bron: Deadline 0 TV Hoewel de eerste aflevering van het vierde seizoen van de Netflix-serie ‘GLOW’ al ingeblikt was, is de rest van de productie uiteindelijk toch tot een halt geroepen. Netflix meldt dat de serie omwille van hoog oplopende kosten en de onzekerheid van het huidige televisielandschap door het coronavirus haar boeken moet toedoen.

“Netflix heeft besloten de productie van het laatste seizoen van GLOW niet af te maken. We kregen de creatieve vrijheid om een ingewikkelde komedie over vrouwen te maken en hun verhalen te vertellen in de worstelring. Nu is dat weg. Er gebeuren momenteel veel sh*tty dingen in de wereld die veel groter zijn dan dit. COVID is een nationale tragedie en zou nu onze focus moeten zijn.”, melden de makers van de show aan Deadline. ‘GLOW’ - kort voor ‘Glorious Women Of Wrestling’- volgde drie seizoenen lang de professionele en persoonlijke levens van 15 vrouwen die optreden voor een worstelorganisatie in Los Angeles in de jaren ‘80.

Een Netflix-woordvoerder benadrukt in een verklaring dat de beslissing om de show te annuleren geen gemakkelijke was. De uitgebreide cast en de veel fysiek intieme scènes maken het, in tijden van corona, onmogelijk de verhaallijn van de show te respecteren. Ook de aanzienlijke vertraging van de productie en de daaruit voortvloeiende hoge kosten maakten de serie te duur om te produceren. Netflix bedankt makers Liz Flahive, Carly Mensch en Jenji Kohan voor al hun moeite en hun durf dit progressieve verhaal aan het grote publiek te brengen.

In augustus 2019 werd bevestigd dat er een vierde seizoen zou komen maar die beslissing wordt nu, één jaar later, teruggedraaid. De laatste aflevering van seizoen 3 eindigde in een cliffhanger waardoor fans nu vragen de eerste aflevering van seizoen 4, die al wel gefilmd werd, toch uit te zenden.

